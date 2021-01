Seere, der så 'X Factor' fredag aften har måske opdaget et kendt ansigt i tv-programmet.

En af de håbefulde personer, som tog til audition, var nemlig Oscar Elhauge, som medvirkede i realitykonceptet 'Årgang 0'. Det skriver TV 2.

Her kunne han ses som storebror til Christian Elhauge, der altså er født i år 2000.

Overfor TV 2 har Oscar Elhauge fortalt, at hans tv-erfaring ikke spillede den store rolle, da han skulle melde sig til programmet.

Han forklarede, at der er forskel på, at være en del af et tv-program, hvor kameraerne følger en rundt og filmer hele tiden og så 'X Factor', hvor man i den grad skal levere, når der optages.

Og selvom den unge Elhauge håber på en karriere indenfor musik, så blev det ikke i den omgang.

De tre dommere i sangkonkurrencen, Thomas Blachmann, Oh Land og Martin Jensen, sagde alle nej efter auditionen, som altså ikke endte med at blive vist i fuld længde i programmet.

»Jeg synes, det er for utrænet. Men du har en god lyd, og også et godt look,« lød vurderinegn blandt andet fra Thomas Blachman, skriver TV 2.

'Årgang 0' sluttede i 2019, men fans af serien kan godt begynde at glæde sig.

I slutningen af denne måned, kommer der nemlig en ny sæson, som hedder 'Årgang 20', hvor fire nye familier skal følges i 18 år, efter de er blevet et familiemedlem rigere.

'Årgang 20' har premiere 28. januar på TV 2.