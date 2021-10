Det var med panik i øjnene og fjer over hele dansegulvet, at Michelle Kristensen og Mads Vad kom igennem 'den dramatiske omdans', som de selv kalder det.

Undervejs i 'Vild med dans'-parrets vals var det nemlig ved at gå helt galt.



Michelle Kristensen var eller helt klar på at vise dommerne, at deres kritik af, blandt andet, hendes spændte skuldre var ramt helt ved siden af.

»Jeg tænkte: 'Nu går jeg ind, ned med de skuldre', og jeg var slet ikke nervøs – nu skulle jeg nyde det,« siger hun til B.T.

»Men da vi har danset en tredjedel af dansen, kan jeg mærke, at der er noget helt galt.«

Michelle Kristensen var fredag aften iført et imponerende skrud fyldt med fjer, der gik helt ned til gulvet. Og pludselig sad kjolekanten fast i hendes stilethæl.

Uanset, hvad hun gjorde, kunne hun ikke vriste hælen fri, og den opmærksomme tv-seer bemærkede nok hendes paniske ansigtsudtryk.

Mads Vad kunne også mærke, at noget var galt. Han kunne bare ikke se, hvad det var.

Her hænger kjolen fast i Michelle Kristensens hæl. Foto: Martin Sylvest Vis mere Her hænger kjolen fast i Michelle Kristensens hæl. Foto: Martin Sylvest

»Jeg tænkte, hun havde glemt trinene. 'Hun har jo glemt alt!'« husker danseren, han tænkte.

Imens var Michelle Kristensen allerede nået til den næste paniktanke: hvad nu hvis kjolen flækker midt på direkte tv?

Heldigvis formåede hun at danse sig ud af kaosset, og med seernes hjælp og sms-stemmer klarede parret sig gennem omdans og videre til næste uge.

»Og næste gang bliver det lårkort, så jeg ikke hænger fast i noget som helst,« siger Michelle Kristensen med et smil.

Hør parret fortælle om episoden og se Michelle Kristensens sande fjerkaos i videoen over artiklen.

Mens Michelle Kristensen og Mads vad dansede sig videre til næste fredag, måtte Jacob Haugaard og Camilla Dalsgaard forlade TV 2-programmet.