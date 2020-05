Selvom det er mere end to måneder siden, at Cecilie Wøldike Nielsen fra Smokey Eyes sidst var på scenen i 'X Factor', så har corona-pausen ikke fået hende til at droppe en gammel tradition.

Det er nemlig en del af den person, hun forsøger at skabe på scenen sammen med makkeren Morten Bomholdt, fortæller hun til B.T.

»Det er en del af stylingen, min karakter og personlighed i 'X Factor', og så er det blevet en ting, for det passer bare, og jeg kan godt lide det,« siger hun om det sorte satin-corsage, som den skarpe seer nok vil have bemærket, hun har haft på under hvert eneste liveshow.

Skjorten indenunder har været forskellige hver gang. Denne fredag var den f.eks. i røde nuancer og med en stor sløjfe. Men det sorte corsage er hun aldrig veget fra.

Smokey Eyes med deres dommer Ankerstjerne. Foto: Martin Sylvest

»Jeg tror, vi har formet vores karakterer i løbet af 'X Factor' og er blevet mere sikre på det hen ad vejen. Vi kan godt lide at skabe en rød tråd, så folk ikke blive forvirrede,« siger Cecilie Wøldike Nielsen og tilføjer:

Vi laver så mange syrede ting, så for os kan vi godt lide at have en ting, der er gennemgående, så man kan kende os.«.

Netop sceneshowet og det syrede islæt fik kritik i fredags liveshow, hvor Oh Land mente, det kammede over. Her sang duoen Beatles-hittet 'I want to hold your hand' i en vampyr-version, som endte med at Cecilie Wøldike Nielsen bed Morten Bomholdt i nakken.

Smokey Eyes mener dog, at de doserede det helt perfekt under fredags comeback-show, som havde temaet 'Musicals og filmusik'.

»Vi har jo gjort det af en grund. Det er måske for meget for nogen, men vi vil gerne gøre noget ekstra,« siger Cecilie Wøldike Nielsen, der gerne ville gå all in, når temaet var musical - hvor Beatles-hittet i øvrigt havde sin berettigelse ved at være med i musikfilmen 'Across the universe'.

»På trods af at vi kører lidt ud på det sjove, så blev det ikke for mærkeligt. Vi er stadig meget musikalske. Det står vi inde for,« supplerer Morten Bomholdt.

Trods kritikken fra Oh Land klarede Smokey Eyes skærene og er dermed i finalen næste weekend.

Det samme er Alma Agger, Mathilde Caffey og Emil Wismann.