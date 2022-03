I fredagens 'X Factor' sendte Sofie Linde en løftet pegefinger ud til seerne hjemme i stuerne.

Det gjorde hun i kølvandet på, at en af programmets unge deltagere, Tina, den forgangne uge har modtaget hadefulde beskeder, efter at hun i sidste uge endte i farezonen.

Noget, der gør den garvede vært »skide gal«.

»Jeg synes, det er irriterende, at vi ikke kan lave et show som det her, uden det skal have store, personlige konsekvenser,« fortæller Sofie Linde til B.T. efter showet og fortsætter:

Sofie Linde sendte en løftet pegefinger ud i stuerne. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sofie Linde sendte en løftet pegefinger ud i stuerne. Foto: Martin Sylvest

»Det er langt ude, at vi har accepteret, at det er sådan, det må være, når man stiller sig frem. Det behøver det ikke være. Det er en nedadgående spiral. Lad os stoppe, for pokker lad os stoppe!«

Uge efter uge gør holdet bag 'X Factor' sig umage og bruger timevis på at øve sig og gøre klar til fredagens strabadser.

Alligevel bliver det hårde arbejde kvitteret med svinere i indbakken for de af dem, der toner frem på skærmen.

»Så skal det smadres af en eller anden idiot, der sidder på den anden side, som jo har fuldstændig ret til at tænke, hvad vedkommende vil – men hvorfor skrive det? Hvor kommer vreden fra? Hvad er det for noget? Slap dog af!« siger en tydeligt påvirket Sofie Linde.

I stedet foreslår hun, at man lige sover på det og overvejer en ekstra gang, om man nu også er berettiget til at gå til tasterne i en – i det her tilfælde – 18-årigs indbakke.

»For ord gør ondt. Jeg kan huske første gang, jeg læste, at jeg var åndssvag og uduelig og skulle skride. Det gør nas. Så kan der være ti gode kommentarer, men det er den der ene, der sætter sig og begrænser dig ugen efter,« forklarer hun.

Selv har hun med sine mange års erfaring udviklet »en syg teflon-rustning«, der gør, at de endeløse negative kommentarer ikke længere trænger ind i samme grad.

Alligevel afholder hun sig dog for at dykke helt ned i indbakken i tilfælde af, at der skulle gemme sig hadefulde beskeder. For at skærme sig selv bedst muligt.

Det er da heller ikke bare på egne vegne eller i 'X Factor'-regi, at den hårde tone bekymrer Sofie Linde.

»Hvis man tager det op i et højere perspektiv, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om der er nogen, som afholder sig fra at gå ind i politik eller den offentlige debat. Altså, er det potentielt til skade for demokratiet, at den personlige konsekvens skal være så stor?«