Efter et år med utryghed og ustabilitet er Oh Land glad for at komme tilbage til sit job som dommer i 'X Factor' efter både corona-nedlukning og barsel.

Ja, eller barsel kan man egentlig ikke helt kalde det. For Nanna Øland Fabricius, som hun rigtigt hedder, har kun drypvist kunnet tage fri for at hellige al sin tid til den søn, der kom til verden i august.

»Jeg bliver nødt til at sprede barslen lidt ud og tage en uge her, en uge der og have nogle lange dage indimellem. Men så har jeg også sørget for, at jeg kan have min baby med på arbejde og tage de pauser, det kræver for at være i stand til at amme et barn, når han har brug for det,« siger Oh Land til B.T.

»Så det har jeg prioriteret meget højt. Men jeg har ikke kunnet gå på barsel og glæde mig til at komme på arbejde bagefter. Man bliver nødt til at holde hjulene i gang, når man er selvstændig. Og særligt under corona, hvor man har skullet være utrolig omstillingsparat,« siger hun.

Thomas Blachman, Martin Jensen og Oh Land. 'X Factor'-dommere og vært møder pressen på hotel Villa i København 17. december 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020)

»Hvis man skal sige noget positivt om corona, så er det måske, at jeg er blevet bedre til at være i nuet, for tingene kan hele tiden ændre sig.«

Oh Land har været 'heldig' på den måde, at hun i august blev mor til sit andet barn, sønnen Ernst, som hun har med kæresten Adi Zukanovic, og derfor i forvejen havde planlagt et år 2020 uden for mange koncerter.

»Men jeg bliver berørt på den måde, at jeg ikke ved, hvad jeg kommer tilbage til efter min barsel. Det er en branche i knæ, og der er ingen vished om, hvornår ting begynder at falde på plads igen. Det kan jeg godt være bekymret for som musiker,« siger hun.

»Vi er i forvejen dårligt stillet med, hvordan man forbruger musik nu om dage. Det er da helt klart bekymrende, synes jeg.«

De tre 'X Factor'-dommere Martin Jensen, Oh Land og Thomas Blachman.

Mens flere kunstnere tænkte ud af boksen, arrangerede drive-in-koncerter og sendte live på Facebook, skrev Oh Land 'en slags corona-sang', som hun selv kalder det.

En uge efter nedlukningen i marts udgav hun 'I Miss One Week Ago' om alle de bekymringer, hun havde inden coronapandemien, som pludselig virker små og ubetydelige i det store billede.

Det betyder dog ikke, at oplevelsen har fået hende til helt at droppe bekymringerne. Tværtimod.

»Som musiker er man implicit omstillingsparat, fordi vores branche ændrer sig fra år til år og har gjort det de seneste 10 år. Der er hele tiden nye regler, der gælder, og jeg synes, det er hårdt,« siger hun.

»Før i tiden var det: 'Okay, du kan ikke længere tjene penge på at sælge plader, så du må tjene penge på at tage ud at spille'. Men så røg koncerterne – det kan vi så heller ikke nu. Man skal tænke lige lovlig meget ud af boksen som musiker.«

Oh Land i sit rette element. Her på scenen ved Super Rock Festival i Portugal i 2014. Foto: TIAGO PETINGA

Fra januar er Oh Land igen aktuel som dommer i 'X Factor', og det skulle vise sig at blive et vigtigt job for hende netop i år.

»Det har været en fantastisk stabilitet for mig. At kunne gå på arbejde og vide, at her kan jeg lave noget under stabile forhold,« siger Oh Land, der alligevel nægter at tænke så meget ud af boksen, at hun helt forlader den usikre musikbranche.

»For jeg kan ikke lave andet,« siger hun.

»Jeg har ikke noget valg. Det ligger dybt i mig at ville lave musik, for det er det, jeg elsker allermest.«