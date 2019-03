»Det ville være synd for Danmark og hele verden, hvis de ikke fik lov at opleve mig.«

Det er som altid en uhyre selvsikker Peter Falktoft, der har sagt ja til at medvirke i Kanal 5-programmet 'Over Atlanten', hvor han skal sejle 5.000 kilometer tværs over Atlanterhavet i et sejlskib sammen med fem andre danske kendisser.

Men efter blot få timer på havet må den kæphøje radio- og tv-vært bukke under og indse, at selv ikke han kan styre elementernes rasen.

Faktisk tåler 33-årige Peter Falktoft havet så dårligt, at han må opleve de første syv dage - en tredjedel af hele turen - fra sin køje i kahytten. Til skibslægens store bekymring.

Peter Faltoft ombord på båden Challenger 93. Foto: Krestine Havemann

»Jeg har et par ting i min tilværelse, som jeg er exceptionelt god til. Så det er rigtig, rigtig sundt at være dårlig til noget. Også fordi, at ens rolle ændrer sig meget kraftigt, når man ikke kan finde ud af noget,« siger Peter Falktoft i andet afsnit af 'Over Atlanten'.

»Jeg kan ikke rigtig finde et sted på den båd her, hvor jeg har det godt. Tømmermænd, 40 i feber, en hjernerystelse og madforgiftning til sammen - sådan føles det. Og det er nederen.«

Foruden Peter Falktoft består bådens besætning af instruktør og forfatter Hella Joof, skuespiller Nikolaj Kopernikus, skuespiller Sus Wilkins, dj og dessertkok Christel Pixi og kok Gorm Wisweh.

Derudover har de to OL-vindere med om bord i skikkelse af Jesper Bank og Martin Kirketerp, som skal stå for sikkerheden - samt skibslægen Søren Morgen, som viser sig at være et godt kort at have på hånden.

En selvsikker Peter Falktoft fotograferet sammen med Hella Joof, Nikolaj Kopernikus, Sus Wilkins, Christel Pixi og Gorm Wisweh inden afgang. Foto: Krestine Havemann

Især da Peter Faltofts tilstand bliver så alvorlig, at ikke engang lægen har set noget lignende.

»Jeg er faktisk ikke særlig optimistisk. Det virker som om, han er meget hårdere ramt, end jeg har set nogen være ramt af søsyge før. Han er jo helt ovre i - jeg vil ikke sige apatisk, men det er tæt på,« siger Søren Morgen i programmet, hvor han især er nervøs for de følgende dage.

Holdet stævner nemlig ud fra Las Palmas på Gran Canaria, men bevæger sig siden mod varmere himmelstrøg. Og det kan blive decideret farligt for Peter Falktoft, der kaster meget op og kun indtager sparsomme mængder væske, og som derfor er i reel risiko for dehydrering.

'Over Atlanten' sendes hver søndag kl. 21.00 på Kanal 5.

Og vi afslører nok ikke for meget ved at sige, at Peter Falktoft overlevede strabadserne og er på ret køl igen.

Efter hjemkomsten har en lyslevende Peter Falktoft nemlig fortalt til Se & Hør, at han - højst overraskende, sin tilstand taget i betragtning - har købt en 28 fods sejlbåd.

Eller en sjettedel af den i hvert fald. Da Nicolai Kopernikus så den perfekte båd til salg, skrev han nemlig til sine fem nye venner og fik dem med på ideen - inklusive Peter Falktoft.

»Jeg er stadig en landkrabbe. Jeg hader at sejle. Det er helt rigtigt set af Nicolaj at købe en båd med kun fem sovepladser, for jeg kommer ikke til at sejle igen. Jeg kommer gerne og hygger med de andre på båden, men jeg lægger ikke fra land,« siger han til Se & Hør.