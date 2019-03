Geggo er efterhånden ikke længere tryg ved, at hendes mor, Linse Kessler, får foretaget så mange skønhedsoperationer.

Det fortæller hun i torsdagens afsnit af 'Familien fra Bryggen', hvor den 28-årige tv-kendis afslører, at hun ligefrem frygter, at hendes mor vil dø, hvis hun bliver ved.

»Jeg har det ad helvede til over min mor og alle hendes skide operationer hele tiden,« siger Geggo, med det borgerlige navn Stephanie Karma Salvarli.

»Snart er hun ikke en god lakrids mere, for så får hun lavet ... og hvad hvis hun ikke vågner? Der er mange ting ved det her. Jeg synes virkelig, hun skal lade være. Virkelig!«

Bekymringen kommer, umiddelbart inden Linse Kessler tager på venindetur med veninden Didde Skjelmose for at få et ansigtsløft. Et indgreb, der kræver, at Linse Kessler skal i fuld narkose.

Og det er forståeligt nok, når man hører Linse Kessler beskrive den omfattende operation, som du kan høre i klippet over artiklen.

»Jeg skal have fedt ud af mine lår, og så skærer de her og her (begge sider af ansigtet, red.), åbner, tager sådan en skarp ske, gør sådan her (graver, red.). Åbner huden, tager mit ansigt herud, putter fedtet ind. Hiver, klipper overskydende hud af, syr fast, så er jeg færdig,« forklarer hun begejstret.

Det er langtfra første gang, Linse Kessler skal bedøves og under kniven. Den 52-årige tv-kendis fortalte i 2017, at hun havde brugt langt over en halv million på sit udseende siden sit første indgreb som 24-årig:

»Jeg vil tro, at jeg cirka har brugt 650.000 kroner på plastikkirurgi og botox gennem tiden. På bryster, på læber og på ansigt. Jeg synes egentlig ikke, at det er så meget. Faktisk troede jeg, det ville være mere, inden jeg regnede mig frem til det,« fortalte hun til Realityportalen.

De senere år er hun gået efter et mere naturligt udseende og har både fået skrabet fillers ud af læberne og fået gjort brysterne mindre. Tidligere havde hun 2000 milliliter i hvert bryst, men kan i dag fremvise et noget mindre, men stadig imponerende, brystparti med 1600 milliliter i hver.

Men de mange udvidelser og reparationer betyder, at Linse Kessler har været i narkose mere end 16 gange, fortæller hun i torsdagens afsnit af 'Familien fra Bryggen'.

Og det er især dén del, der bekymrer Geggo.

»Når du har været i narkose over 16 gange, så er det måske ikke særlig smart. Folk vågner ikke ...,« siger hun, inden Linse Kessler afbryder:

»Jeg er ikke død endnu«

»Nej, men det er du måske efter den her tur!,« siger Geggo.

»Men så kommer jeg sateme til at se godt ud,« slår Linse Kessler fast.