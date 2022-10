Lyt til artiklen

Tredje sæson bliver enden på eventyret om Tinka.

Det bekræfter forfatterne bag showet til Se og Hør.

Dermed bliver 24. december altså det sidste, vi hører fra nissepigen og resten af holdet i den populære julekalender.

Forfatterne Morten Dragsted og Emil Millang fortæller til mediet, at de har taget en beslutning fra starten om, at der ikke ville komme mere end tre sæsoner.

Det skyldes også, at skuespillerne bliver ældre og ældre, og det på et tidspunkt ikke vil give mening at have dem i rollerne.

Derfor har de to forfattere også gjort sig meget umage, så seerne ikke kommer til at sidde med ubesvarede spørgsmål efter den sidste sæson.

»Vi tog en beslutning om, at den her sæson vil vi ikke efterlade noget tilbage, som kunne blive til en sæson fire. Så seerne sidder med en fornemmelse af, at det var den store finale, nu har vi fået hele rejsen fra første afsnit i sæson et til sidste afsnit i sæson tre. Det er en afsluttet historie,« lyder det.

De kan da også glæde fans af serien med, at det bliver en stor finale, der afslutter eventyret om Tinka.

Skuespiller Josphine Højberg, der har haft rollen som Tinka, har også tidligere fortalt, at hun er klar til at vinke farvel til den populære rolle.

Hun ønsker nu at fokusere på at lave mere drama og have flere 'voksne' roller.

»Jeg vil gerne gå fra at være børneskuespiller til at lave mere voksne ting,« fortæller skuespilleren til B.T. ved pressedagen for den nye sæson.

Også Albert Rosin og Neel Rønholt havde en forventning om, at der ikke ville komme mere 'Tinka' efter den nye sæson.

»Ja, hvis Josephine ikke vil være med, så bliver det svært,« lyder det fra Albert Rosin, der spiller menneskedrengen Lasse i serien.