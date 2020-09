Warner Bros' har stoppet optagelserne af den nye Batman-film i England. Det sker efter, hovdedrolleindehaveren er blevet testet positiv for corona.

»En fra produktionen af 'The Batman' er blevet testet positiv for Covid-19 og er nu isoleret i overensstemmelse med retningslinjerne. Optagelserne er derfor midlertidig stoppet,« fortæller en talsperson fra Warner Bros.

Det skriver Variety.

Ifølge Vanity Fair er det selveste hovedrolleindehaveren, Robert Pattinson, der er blevet smittet.

'The Batman' har omkring tre måneders optagelse tilbage og håber at være færdig, inden året er omme.

For Batman-fansene betyder det, at de må vente lidt længere på udgivelsen af filmen. Nemlig til 1. oktober 2021.

Dette er dog ikke kun sket for 'The Batman'-optagelserne.

Mange optagelser er blevet sat på pause i løbet af foråret, hvor coronavirusen for alvor eksploderede på verdensplan.

Kun enkelte blockbusters har genoptaget optagelserne igen.

En af dem er 'Jurassic World: Dominion'. Denne var den første film til at starte optagelserne tilbage igen i juli og optager nu for fulde gardiner i Pinewood Studios i Storbritannien.

Det har dog kostet produktionen dyrt at genoptage optagelserne. Det er nemlig ikke billigt at skulle tage en masse corona-hensyn og holde virussen udenfor.

Corona-hensynet indebærer blandt andet jævnligt at tjekke temperaturen på arbejdsholdet, men også at booke et helt hotel til medarbejder i 20 uger.