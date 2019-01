I den nye dokumentar om Michael Jackson fortæller en af de to påståede ofre, hvordan kongen af pop angiveligt havde 'hemmelige signaler for sex'.

Det er ifølge The Sun den 40-årige James Safechuck fra Californien, som i dokumentaren 'Leaving Neverland' sætter ord på en række påstande om misbrug, som Michael Jackson skulle have stået bag under sin verdensturne 'Bad' i 1988.

Den dengang blot ni-årige James Safechuck havde som barneskuespiller mødt popstjernen under optagelserne til en Pepsi-reklame. Ikke længe efter blev han inviteret hjem til Michael Jacksons ejendom, Neverland, og med på 'Bad'-turneen.

Det er her, at det påståede misbrug fandt sted.

Ifølge James Safechuck påstande havde Michael Jackson hen mod slutningen af turneen lært ham flere forskellige og hemmelige signaler for sex og kropsvæsker.

En af påstandene lyder, at hvis Michael Jackson ønskede sex, ville han klø sin hånd med en finger. Overgrebene fandt angiveligt sted under såkaldte 'overnatninger' på ejendommen.

Her havde Michael Jackson ifølge James Safechucks påstande i dokumentaren også hængt klokkespil op på gangene, som ville alarmere ham, hvis nogen nærmede sig værelset.

Dertil forklarer James Safechuck i filmen, hvordan han angiveligt havde øvelser i, hvor hurtigt han kunne få sit tøj på.

Blandt filmens øvrige påstande fremgår det ifølge de britiske aviser The Sun og The Mirror, at Michael Jackson afholdt en hemmelig bryllupsceremoni med falsk ring og certifikat.

James Safechuck påstår også, at han fik foræret den jakke, som Michael Jackson havde på i Thriller-videoen.

Dokumentaren er fire timer lang og bliver vist i to dele på Sundace filmfestivalen på fredag. Her vil yderligere detaljer fra James Safechucks søgsmål mod Michael Jackson også blive afsløret.

Repræsentanter for boet efter Michael Jackson har på det kraftigste kritiseret dokumentaren 'Leaving Neverland', som de kalder for et uhyrligt og patetisk forsøg på at udnytte og tjene penge på Michael Jacksons navn.