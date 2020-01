Et hav af Hollywood-stjerner deltog natten til mandag dansk tid i Golden Globes på Beverly Hilton Hotel i Beverly Hills.

Som altid havde både de mandlige og kvindelige skuespillere gjort meget ud af sig selv til anledningen. Og især hos kvinderne var der flere opsigtsvækkende kjoler at se på den røde løber.

En af dem, der stak ud, var Taylor Swift, der havde iført sig en blomstret kjole med langt slæb.

Den 30-årige sangerinde var nomineret for sangen 'Beautiful Ghosts' fra filmen 'Cats', men måtte gå tomhændet hjem, da prisen gik til 'I'm Gonna Love Me Again' fra 'Rocketman'.

Taylor Swift havde valgt en ydest blomstret kjole til anledningen. Foto: VALERIE MACON Vis mere Taylor Swift havde valgt en ydest blomstret kjole til anledningen. Foto: VALERIE MACON

Det er ikke for sjov, at Golden Globes er kendt som Oscarens muntre lillebror.

Til Golden Globes er der nemlig en mere løssluppen stemning og mere knald på garderobe-valgene end til mange andre prisoverrækninger.

Det viste 38-årige Beyoncé, som havde iført sig en sort kjole med voldsomme, guldfarvede ærmer og en gigantisk kavalergang.

Superstjernen formåede at snige sig udenom den røde løber, men hun blev fanget indenfor ved siden af sin mand, Jay-Z.

Beyonce Knowles-Carter og Jay-Z under showet. Foto: HFPA / HANDOUT Vis mere Beyonce Knowles-Carter og Jay-Z under showet. Foto: HFPA / HANDOUT

Beyonce var i øvrigt til stede, fordi hun hendes sang 'Spirit' fra filmen 'The Lion King' var nomieret til samme pris som Taylor Swift.

En pris, som altså gik til Bernie Taupins og Elton Johns 'Rocketman'.

Gwyneth Paltrow var heller ikke for fin til at vise lidt hud til prisoverrækningen.

Den 47-årige skuespillerinde havde iført sig en nærmest bohemisk-lignende, brun kjole med fri udsyn til maveskindet.

Gwyneth Paltrow i sin luftige kjole. Foto: VALERIE MACON Vis mere Gwyneth Paltrow i sin luftige kjole. Foto: VALERIE MACON

En anden skuespillerinde, der i den grad formåede at fange kameraernes blitz, var Salma Hayek.

Den 53-årige mexicaner havde nemlig iført sig en flot, stram kjole.

En kjole, som afslørede, at Salma Hayek har en krop, der er langt fra normalen for kvinder i 50'erne - ja, vel egentlig også langt fra normalen for mange yngre kvinder.

Kjolen har desuden trukket opmærksomhed, fordi den især fremhævede hendes svulmende brystparti.

Der var frit udsyn til barmen, da Salma Hayek troppede op på den røde løber. Foto: VALERIE MACON Vis mere Der var frit udsyn til barmen, da Salma Hayek troppede op på den røde løber. Foto: VALERIE MACON

Også Kerry Washington fra dramaserien 'Scandal' deltog til prisuddelingen.

Hun havde også valgt et outfit med en bemærkelsesværdig kavalergang.

Hun havde kombineret en sort nederdel med en sort blazer.

Blazeren havde hun ladet være åben, selvom hun ikke havde en top indenunder.

Kerry Washington på den røde løber. Foto: NP Vis mere Kerry Washington på den røde løber. Foto: NP

I modsætning til Oscar-uddelingen, der løber af stablen næste måned, bliver der til Golden Globes både delt priser ud til film og tv.

Udover prestigen i at vinde en statuette, så er prisuddelingen vigtig, da den ofte giver et praj om, hvem der kan vinde en Oscar.

En af dem, der dermed kan sætte sine forhåbninger om en Oscar op, er 50-årige Renée Zellweger.

Hun var nemlig nomineret til prisen som bedste kvindelige skuespiller i en dramafilm for sin hovedrolle i filmen 'Judy', og hun endte med at hive prisen i hus.

Renée Zellweger (venstre) på den røde løber ved siden af Scarlett Johansson (højre). Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Renée Zellweger (venstre) på den røde løber ved siden af Scarlett Johansson (højre). Foto: MARIO ANZUONI