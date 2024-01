'At sige, jeg er skuffet over, at de ikke er nomineret i deres respektive kategorier, ville være en underdrivelse.'

Ordene kommer fra Ryan Goslings og er en del af en længere skriftlig udtalelse, han er kommet med, efter årets Oscar-nomineringer tirsdag blev offentliggjort.

Her kunne han glæde sig over selv at være nomineret for bedste mandlige birolle som Ken i 'Barbie. Men det trumfer altså ikke skuffelsen over, at Margot Robbie, som spillede titelrollen, og Greta Gerwig, der instruerede filmen, ikke blev nomineret til henholdsvis bedste skuespillerinde og instruktør.

'Der er ingen Ken uden Barbie, og er der er ingen 'Barbie'-film uden Greta Gerwig og Margot Robbie,' skriver han videre.

Ryan Gosling just released a statement that directly calls out this morning’s Gerwig and Robbie snubs in best director and best actress: pic.twitter.com/gf5vQI5Z0c — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 23, 2024

Filmredaktør hos Soundvenue, Jacob Ludvigsen, er også overrasket.

»Jeg havde bestemt forventet, at de ville blive nomineret, og det havde mange andre, der følger med i Oscar-ræset, også. 'Barbie' var en af de store favoritter til at få mange nomineringer, måske ikke helt så mange som 'Oppenheimer', men i hvert fald tocifret, så det var en overraskelse, og især at den blev forbigået i de to kategorier. Det var faktisk lidt af et chok for de fleste.«

Kritikken over de manglende nomineringer kommer ikke kun fra Ryan Gosling. De sociale medier svømmer over med negative reaktioner, og The Hollywood Reporter skrev, at det 'ikke så godt ud' at udelukke de to kvinder.

»Jeg forstår til dels kritikken. Den kommer på mange planer, og der bliver sagt rigtig meget lige nu, hvor noget af det måske er lidt unuanceret, men grundlæggende er det mærkeligt, at Margot Robbie, som er hovedrollen i den her, synes jeg, rigtig vellykkede og succesfulde film, bliver overgået af præstationer, som ikke nødvendigvis har samme vægt,« lyder det fra den danske filmanmelder.

Ryan Gosling, Greta Gerwig og Margot Robbie. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, det er ærgerligt, at de drivende kræfter bag den her film, som både var meget original, og som var en kæmpe præstation for hele filmlandskabet, ikke får den anerkendelse, som de måske har fortjent.«

Når han alligevel skal komme med et bud på, hvorfor Greta Gerwig og Margot Robbie er blevet overset, kan det skyldes den genre film, som 'Barbie' er.

»'Barbie' er en, i gåseøjne', let komedie. Det er en mainstreamfilm, som skal være sjov, og den type har det generelt rigtig svært i Oscar-sammenhæng. Her hælder man typisk mere mod de tungere, eksistentielle dramaer.«

»Oscarakademiet har på godt og ondt tendens til at hylde det, der ser svært ud, det. Der, hvor skuespilleren har gennemgået en fysisk pragtpræstation eller der, hvor du spiller dig helt ud i hjørnerne af følelseslivet og skal råbe, skrige og græde. Det er skuespil, der er lettere at identificere som godt, og det at spille Barbie ser måske lidt let ud, og det tror jeg er blevet Margot Robbies ulempe, selvom det kan være lige så svært som alt det andet.«

Selvom det lige nu er kritikken af de to manglende nomineringer, der fylder mest, har Barbie fået otte nomineringer – blandt andet i den vigtigste kategori som bedste film.

Og der spekuleres da også allerede i, om det, at Margot Robbie og Greta Gerwig ikke blev direkte nomineret, kan give 'Barbie' et rygstød hen mod statuetten for bedste film, som er en af de otte kategorier, den trods alt er nomineret i. Noget lignende sås dengang, hvor 'Argo' vandt prisen for bedste film, selvom Ben Affleck ikke var nomineret til bedste instruktør.

Jacob Ludvigsen tror dog ikke, at 'Barbie' ender med at tage sejren.

»Jeg tror, at 'Oppenheimer' er suverænt i førersædet, og der er simpelthen for mange, som ikke synes, at 'Barbie' er en tung nok kandidat.«

»Men vi så det allerede sekunder efter gårsdagens nomineringer, at der bredte sig en kritik af, at Hollywood er helt bag dansen og ikke kan anerkende de kvinder, der rykker ved tingene, og det vil kun bygge sig op frem mod selve showet.«

Oscar-showet finder sted natten til 11. marts.