I foråret bankede han Blachman, nu går Phillip Faber efter 'Vild med dans'.

»Det kan han godt glemme,« lyder det fra stylist, influencer og 'Vild med dans'-deltager Emili Sindlev.

»Nej! Så kommer Phillip Faber og tager vores sendetid,« lyder det fra hendes danse-kollega, skuespiler Merete Mærkedahl.

Det kan godt være, at de to nydansere og deres venner ovre på TV 2 skal begynde at kigge sig over skuldrene. Fredag aften er Phillip Faber nemlig tilbage med fællessang på DR1 klokken 20 direkte over for det populære danseprogram, og han har tidligere vist sig at være en sand folkeforfører.

Faber bankede Blachman. Foto: Fotomanipulation / Bax Lindhardt / Liselotte Sabroe / Søren Bidstrup

Da Danmark i marts lukkede ned, fik lederen af DR's Pigekor et folkeligt gennembrud sin række af fællessang-udsendelser og overgik blandt andet 'X Factor' i seertal.

»Vi har i mange mange år set talentkonkurrencer med folk, der på kort tid har skullet blive gode til et eller andet. Så det er interessant, at der lige pludselig er et program, hvor det ikke handler om individet og om at præstere, men om fællesskabet,« lød det tilbage i juni fra Phillip Faber i B.T., mens Thomas Blachman samtidig tog nederlaget på sædvanlig Blachman-manér:

»Jeg aner ikke, hvem Faber er, og al respekt og så videre, men fredagsunderholdning og fællessang, det lyder et eller andet sted som... De har haft gavn af, at der ikke har været en skid på andre kanaler.«

Nu er spørgsmålet, om seerne fredag aften vælger at synge med på DR1 eller bliver ovre på TV 2 og 'Vild med dans'.

Faber vs Werner Foto: Fotomanipulation / Bax Lindhardt / Sarah Christine Nørgaard / Dave Hunt

B.T. ville gerne have spurgt Phillip Faber, om han efter at have 'besejret' 'X Factor' også regner med at kunne slå 'Vild med dans', men han havde desværre ikke tid til at svare på de tilsendte spørgsmål.

I stedet tog B.T. forrige fredag et billede med af Phillip Faber ind i 'Vild med dans'-studiet for at høre danserne, hvad de mener om deres nye konkurrent.

Hvad skal du se fredag aften?

Hilda Heick og Michael Olesen synger 'Nu falmer skoven trindt om land'. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Hvor er det nu, jeg har set ham før?« lød det først fra 'Vild med dans'-danser Mads Vad.

»Jeg synes, han gør det så godt, men jeg håber, vi snupper seerne,« lød det fra dansktop-ikonet Hilda Heick, der selv tidligere har medvirket i Phillip Fabers fællessang.

Og det var lige før, at der var lidt for god stemning i 'Vild med dans'-studiet. Faktisk begyndte Silas Holst og Nukaka Coster-Waldau at skamrose Phillip Faber.

»Jeg synes, det er et genialt program. Elsker det. Jeg mødte ham på en legeplads forleden. Tror jeg. Jeg var ikke sikker på, at det var ham, men det lignede ham rigtig meget. Jeg blev så starstruck, at jeg gik over i den anden ende af legepladsen,« fortalte Silas Holst.

For at skabe en magtbalance i dansk fredagsunderholdning havde B.T. taget den danske efterårssalme 'Nu falmer skoven trindt om land' med i studiet i håb om at lave fællessang i 'Vild med dans'.

Silas Holst og Nukaka Coster-Waldau synger 'Nu falmer skoven trindt om land'.

»Jeg synger ikke specielt godt. Jeg føler faktisk, jeg synger ad helvede til,« lød det fra skuespiller Janus Nabil.

»Jeg skal ikke begynde at synge,« lød det fra 'Vild med dans'-danser Michael Olesen.

Heldigvis var resten af flokken klar på at tage kampen op og sang af deres lunge fulde kraft – se øverst i artiklen hvordan det gik.

Phillip Faber derimod har man endnu til gode at se på et dansegulv.

Han har tidligere forklaret, hvorfor han som udgangspunkt siger nej til at medvirke i programmer som 'Vild med dans':

»Jeg har besluttet mig for, at jeg altid skal være der for min faglighed. Ligeså snart jeg giver slip på den, giver det ikke mening længere.«

