Det krævede overtalelse, at få de ydmyge jyder, Trine og Mikkel, til at tilmelde sig ‘Nybyggerne’.

Hjemme fra deres stue i Ikast har Trine og Mikkel altid været trofaste seere af ‘Nybyggerne’, men nu er det slut med kun at se på. Hver onsdag når ‘Nybyggerne’ fremadrettet ruller ind over skærmen på TV2, kan parret se sig selv, når de sammen skal skabe deres drømmebolig.

Trine og Mikkel havde ikke i deres vildeste fantasi forstillet sig, at de ville blive valgt ud som et af de fire kreative par, da de tilmeldte sig konkurrencen.

»Vi føler ikke, at vi er specielt interessante, og derfor var jeg sikker på, at vi ikke ville blive valgt ud, hvis vi meldte os til,« fortæller Mikkel, da HER&NU besøger parret i hjembyen, Ikast.

Den insisterende veninde

At parret ikke skulle være interessante nok til gør-det-selv-konkurrencen, var deres fælles veninde dog fuldstændig uenig i. Hun gjorde dem derfor kontinuerligt opmærksom på muligheden og ansøgningsfristen.

En af vores veninder gjorde os opmærksom på, at man kunne ansøge til ‘Nybyggerne’. Hun var meget opsat på, at vi skulle melde os til, og hun blev ved med at sige, at hun var sikker på, at vi ville komme med, fortæller Mikkel.

»Vi blev ved med at finde på undskyldninger for ikke at melde os til. Vi havde begge arbejde, som vi ikke bare kunne holde fri fra i 8 uger, og derudover har vi vores datter Saga, som selvfølgelig ikke kunne være alene hjemme,« fortæller Trine.

Veninden blev dog ved med at insistere og komme med gode augmenterer. Et af augmenterne var beliggenheden af husene i ‘Nybyggerne’, som i år ligger i Silkeborg, hvor Trine og Mikkel altid har drømt om at flytte hen. Efter dette argument og utroligt meget snak, blev Trine og Mikkel endelig overtalt.

»Efter at vi havde snakket så meget om det, kom vi frem til, at vi faktisk ville have svært ved at se programmet uden i det mindste at prøve at tilmelde os,« fortæller Mikkel.

Grænseoverskridende spørgeskema

Selvom parret var overtalt, var der en sidste udfordring inden den endelige tilmelding: Det lange spørgeskema.

»Det spørgeskema, som vi skulle udfylde i forbindelse med tilmeldingen, var utroligt langt, og vi blev stadig ved med at tænke, at vi ikke kom med. Det føltes derfor som spild af tid at udfylde det,« fortæller Mikkel.

Parret skiftedes dog til at udfylde spørgeskemaet.

»Det var lidt grænseoverskridende at svare på spørgsmålene i spørgeskemaet. Man skulle jo identificere sig selv og sine færdigheder. ‘Hvem er vi?’ og ‘Hvad kan vi?’. Jeg var i tvivl, om vi var tilstrækkelige,« fortæller Trine til HER&NU.

Hvem Trine og Mikkel er, og hvad de kan, vil vise sig, når de onsdag efter onsdag folder sig ud på TV2.

Det første afsnit af ‘Nybyggerne’ havde præmiere i dag 20:00 og er tilgængeligt på TV2 play.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk