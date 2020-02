Jeg bliver aldrig venner med mine børns far, fortæller blogger og tidligere vinder af 'Bagedysten'.

I 2013 ændrede alt sig for den dengang 29-årige arkitekt, Annemette Voss. Hun blev kendt landet over, da hun vandt Danmarks anden sæson af ‘Bagedysten’, og hendes liv tog en drejning.

En drejning, som bød på nye muligheder, et karriereskifte og en personlig udvikling, der tog fart.

Men i takt med, at danskerne trofast fulgte med hjemme i stuerne, mens deltagerne stod i kagedej til knæene og febrilsk forsøgte at holde sammen på bagværket, så virkeligheden på hjemmefronten ikke mindre hektisk ud for Annemette Voss, som netop havde anmodet om skilmisse fra sin mand og far til hendes to børn.

Vil bryde tabu

I dag, syv år efter, åbner hun op for sandheden bag livet som skilsmissemor og ekskone.

Hun vil bryde med tabuet om, at skilsmisser foregår i ro og fred, og at et fælles ønske om børnenes ve og vel altid er nok til at slukke de ildebrande, der opstår efter en skilsmisse.

'For mig er min skilsmisse alt andet en fryd og gammen, og jeg kæmper dagligt med mine følelser omkring emnet. Jeg skriver ‘er’, fordi min skilsmisse er meget præsent, – noget jeg lever med hele tiden, selvom det er mange år siden. Hver eneste dag lever jeg med frygten for, hvad den næste konflikt mon kommer til at handle om, og at jeg har ødelagt noget inde i mine børn ‘for good’, fordi jeg gik fra deres far,' skriver Annemette Voss på sin blog.

Splittet til atomer

Selvom den oprindelige aftale med eks-manden var, at skilsmissen skulle forløbe fredfyldt af hensyn til børnene, endte udfaldet med at se helt anderledes ud.

'Vi har ikke været samlet – derimod splittet til atomer. Jeg har ikke været i stand til at blive venner med deres far. Det bliver jeg aldrig,' fortæller den 36-årige blogger og influencer.

Annemette Voss er i dag gift med en ny mand, og børnene har vænnet sig livet som skilsmissebørn, men alligevel fylder problemerne med eksmanden meget i hverdagen.

'Jeg har i knap syv år navigeret blandt kontroverser, diskussioner og uenigheder. Følt afmagt, håndteret misforståelser og levet med en masse gode intentioner, der har været svære at få udført i livet. Det har slidt mig op til et punkt, hvor jeg til sidst bare var en skygge af mig selv, der gik rundt som et nervevrag i frygt for morgendagen, og hvad der mon nu ville ske,' skriver hun.

Færdig med at undertrykke sine følelser

Det har ikke været let for den tidligere ‘Bagedysten’-vinder at åbne op for bagsiden af medaljen, blandt andet af hensyn til sine to børn, men noget har ændret sig det seneste år.

'Det sidste års tid har gjort meget ved mig. Jeg er blevet meget mere modig. Jeg er mere fattet. Rolig. Jeg er færdig med at danse om den varme grød i frygt for, hvad jeg så skal stå på mål for efterfølgende. Hvis jeg går og undertrykker mine tanker og følelser, hvilket jeg har gjort nu i snart 7 år, så fylder det mere og mere – og ender med til slut at være en hel losseplads af ‘skrald’, der skal ryddes op i. Det kan jeg ikke bruge til noget, jeg har brug for at lette mit hjerte,' fortæller hun.

Den kagekyndige forretningskvinde vil begynde at leve efter et nyt motto, som ironisk nok hedder “more frosting, less waste”.

Det handler om at fokusere på de gode ting i livet og skille sig af med de negative energier, som ifølge Annemette Voss er spild af værdifuldt tid.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk