Til ingens overraskelse er Mads Andersen klar til årets finale i 'Den store bagedyst'.

Den 24-årige studerende fra Aarhus har i løbet af sæsonen vundet mesterbager-forklædet fire gange og har dermed nærmest været selvskrevet til en finaleplads.

I semifinalen måtte han se konkurrenten Anne Tirstrup løbe med sejren, men ellers gik alt efter planen, husker han i dag tilbage.

»Det var bare sindssygt at gå videre til finalen. Det var et af mine delmål, så at det lykkedes var jo helt vildt.«

Mads Andersen fortæller, at hans forskellige indbakker er ved at være godt fyldt op med spørgsmål og hilsner fra seerne - og her er det, at han undrer sig over DR.

»Jeg ved ikke hvem, det er der står for at lægge vores opskrifter ud på DR's hjemmeside, men selvom jeg er blevet mesterbager fire gange, er der kun kommet en af mine opskrifter op.«

Mads Andersen, der til daglig studerer molekylærbiologi på Aarhus universitet, erkender dog, at hans opskrifter måske kan være lidt for avancerede til den gennemsnitlige 'Bagedyst'-seer.

»Der er rigtig mange, der skriver og spørger efter opskrifterne. Men jeg kan godt fornemme, at nogle af dem jeg så skriver med ikke bager på samme nivaeu. Det er jo for eksempel ikke alle, der lige har en trykkoger derhjemme, ligesom at man i en af mine opskrifter skal bruge en særlig kirsebær-puré, som man kun kan få med et erhverskort til Inco i Aarhus.Det kan hurtigt blive lidt for omstændigt.«

Du er den eneste fyr i finalen. Var det noget, du tænkte over?

»Ja, og jeg var også den eneste i semifinalen. Jeg havde jo regnet med, at Max (Udstemt deltager, red.) skulle med videre, men så måtte jeg tage den selv. Det var fedt at skulle repræsentere mændene i den sidste del af slutspurten. Jeg følte også efter sidste års programmer, hvor mændende jo røg ud som de første, at der var lidt at revanchere.«

Du har indtil videre vundet fire mesterbager-forklæder. De andre følte sig ret presset undervejs, hvor fik du dit overskud fra?

»Det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare, at når jeg får en idé, så er jeg hurtig til at finde ud af, om det er noget, jeg kan lave. Der var flere af de andre, som nogle gange måtte sadle om. Der er jeg nok bare ret effektiv, når jeg står i et køkken.«

Skal vi ikke bare få det overstået og afsløre, at du vinder?

»Haha, nej det kan jeg ikke sige noget om.«

B.T. har spurgt DR-redaktør Søren Olsen, hvorfor man ikke har lagt alle Mads Andersens opskrifter op på deres hjemmeside. Han skriver i en mail:

»Hver uge vælger vi nogle opskrifter ud, som bliver lagt DR's madsite dr.dk/mad. Vi vælger nogle opskrifter, som vi tænker seerne kunne have lyst til at kaste sig ud i. Oftest er det kager, som har fået ros i programmet, og som ikke kræver alt for meget specialudstyr og indkøb i specialbutikker. Desuden prøver vi at variere lidt, hvilke deltageres opskrifter vi lægger ud. Det kan også være opskriften fra den hemmelige udfordring, vi deler.«