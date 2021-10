Tårerne fik frit løb for Sarah Moore-Simonsen i lørdagens afsnit af 'Den store bagedyst'.

»Jeg var lidt off de dage. For det hele var så nyt, jeg havde lidt svært ved at være i det og havde aldrig mentalt fri. Og så fyldte det meget for mig at være væk fra mine børn,« forklarer hun til B.T.

Det gik da heller ikke Sarahs vej i programmet, hvor hun ikke mindst tabte sin mesterværkskage på gulvet, da hun skulle tjekke den ude bag ved i fryseren. Så med mindre end en fjerdedel af tiden tilbage skulle det gå stærkt.

Så de ekstra kagebunde og den resterende kagecreme blev samlet til en ny og mere simpel lagkage.

»Den ender faktisk med at blive finere, end jeg havde tænkt, og den havde nok heller ikke nået at sætte sig, så det var til mit held, at jeg tabte den på gulvet,« lyder det fra Sarah.

Det var altså ikke kagen, der satte gang i tårekanalerne hos den 32-årige IT-konsulent.

»Da tiden var gået, så mærkede jeg al det stress og pres, jeg havde holdt nede. Så da min krop endelig kunne få lov til at slappe af, så brød jeg sammen,« forklarer Sarah.

Herefter blev hun straks omfavnet af de andre deltagere.

Men Sarah var godt forberedt på, at hun ville fælde en tåre eller mange i 'Den store bagedyst'.

»Jeg har tidligere lidt af eksamensangst, så jeg var meget fokuseret på at have mig selv med i forløbet og slappe så meget af som muligt. For man kommer jo ud i nogle pressede situationer, så selvom jeg er ovre min eksamensangst, så var det jo mange af de samme mekanismer, der kom tilbage til mig,« forklarer hun.

Dengang det var eksamener, hun stod overfor, kunne hun begynde at græde, så snart det første spørgsmål faldt.

Men efter hjælp hos en terapeut – og et fokus på ikke at knække nakken ved at holde pauser – var det heldigvis ikke angstanfald, der holdt hende tilbage i 'Den store bagedyst'.

»Jeg er en følsom person, så tårer og gråd er en del af mit reaktionsmønster. Så jeg havde helt sikkert tænkt, at jeg på eller andet tidspunkt nok skulle begynde at græde,« fortæller Sarah og griner.

Hun understreger, at der generelt blev fældet mangen en tåre undervejs i programmet på grund af det store pres, alle var under – hun blev så bare den første, hvor man så det på skærmen.