»Det er fuldstændig forfærdeligt.«

Sådan havde Henrik Lindegaard det, da dommerne råbte hans navn op i andet afsnit af 'Den store bagedyst' Rejens var slut. Han havde bagt sin sidste bagedyst-kage.

»Det var altså ikke planen,« siger den 32-årige deltager.

Han havde øvet alt til punkt og prikke. Selv den blå smiley-kage, som virkelig gik galt for ham, stod snorlige, da han bagte den derhjemme.

»Jeg havde jo egentlig en god smag på den,« siger han og fortsætter:

»Det var der, jeg anede et lille spinkelt håb om, at jeg ville gå videre med mine smage.«

Men det spinkle håb blev til en brast drøm. Henrik Lindegaard måtte forlade konkurrencen som den første.

»Jeg er et ægte konkurrencemennesker, så at være den første var slet ikke fedt,« siger han skuffet.

Henrik er her ved at bage sit mesterværk, der ikke blev helt som han ville have det. Vis mere Henrik er her ved at bage sit mesterværk, der ikke blev helt som han ville have det.

Han ærgrer sig især over, at han havde valgt at lave en så simpel version af kajkagen.

Han troede, at den gode smag ville løfte kagen, men da det gik galt med marcipanen og cremen var skilt, så der var der ikke meget at gøre.

»Jeg skulle jo have lavet en drag queen-kage, det er lige mig,« siger han.

Og det var ikke kun konkurrencen, han måtte sige farvel til. Han mistede også et fællesskab.

De øvrige deltagere var allerede blevet en lille kagefamilie for ham. Nu måtte han blot se med fra sidelinjen, mens hans nye kagevenner bagte videre.

Heldigvis har de holdt kontakten, efter den travle hverdag under optagelserne til programmet havde lagt sig.

»Dog har vi haft - og har - en samtale på Messenger, hvor vi holder kontakten,« fortæller Henrik Lindegaard.

De har både været i Aarhus og spist sammen en enkel gang.

Henrik har planer om at holde kontakten med de andre deltagere. Foto: Carsten Mol Vis mere Henrik har planer om at holde kontakten med de andre deltagere. Foto: Carsten Mol

Da B.T. spørger ham, om det nu er slut med at bage, så kommer svaret promote:

»Jeg bliver helt sikkert ved med at bage. Det er superhyggeligt, og jeg elsker at nørde med det.«

Han tror ikke, at det bliver til en kogebog eller en madblog, men bages skal der, så må tiden vise, hvad det fører med sig.

'Den store bagedyst' bliver vist på DR1 hver lørdag kl 20.00 og kan ses på DR TV.