Det blev beskrevet som 'et barndomstraume', da Lena Thorsson fortalte om sin store frygt for den ellers så godmodige og loyale Star Wars-karakter Chewbacca i lørdagens udgave af 'Den store bagedyst'.

Her blev deltagerne bedt om at bage en uhyggelig kage i anledning af Halloween – og det blev i Lena Thorssons tilfælde en kageudgave af Chewbacca klædt ud som spøgelse.

»Det er først i mit voksenliv, jeg har fundet ud af, at Chewbacca ikke er en af de onde,« griner Lena Thorsson, da B.T. spørger til 'barndomstraumet'.

»Mine forældre havde det sjovt med at fortælle mig, at Chewbacca boede i de mørke tunneller mellem Københavns Hovedbanegård og Vesterport, så jeg fik billeder inde i hovedet af det her høje, behårede væsen, der hopper over skinnerne,« siger hun og understreger, at forældrene ikke vidste, hvad de havde sat i gang.

Chewbacca, spillet af den finske basketballspiller Joonas Suotamo, på filmfestivalen i Cannes i forbindelse med 'Solo: A Star Wars Story'. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Chewbacca, spillet af den finske basketballspiller Joonas Suotamo, på filmfestivalen i Cannes i forbindelse med 'Solo: A Star Wars Story'. Foto: LOIC VENANCE

»Mine forældre er virkelig sjove, skal det lige tilføjes, og de har jo ikke bevidst villet udsætte mig for psykisk terror, men en gang imellem stikker et barns fantasi af,« griner hun.

Men det er ikke kun Chewbacca, der kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på den 36-årige 'Bagedyst'-deltager.

»Der findes et maleri af hunde, der spiller poker, og det synes jeg, er noget af det uhyggeligste i hele verden. Når dyr får menneskelignende træk. Puha!»

Lena Thorsson. Foto: Carsten Mol Vis mere Lena Thorsson. Foto: Carsten Mol

»Men især behårede væsner som varulve eller Chewbacca, der stavrer rundt på menneskeben – det er fandeme mærkeligt,« griner hun.

I dag har Lena Thorsson langt om længe fundet ud af, at Chewbacca – trods sit skræmmende ydre og rallende sprog – er en af 'Star Wars'-seriens helte. Og hun har nu lært at holde lidt af ham.

»Han kommer ikke på besøg i mine mareridt mere, og nu har jeg kagedåser og alt muligt med Chewbacca. Nu er han blevet helt sjov.«