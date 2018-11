Der følger automatisk stor opmærksomhed med, når man er deltager i 'Den store bagedyst', og det har 25-årige Jon Edlund i den grad mærket.

»Jeg skal da lige sørge for, det ikke stiger mig til hovedet, for jeg kan da godt mærke en særdeles stor interesse fra kvindekønnet,« griner den 25-årige bagedyst-deltager.

Han har den seneste tid oplevet massiv opmærksomhed som følge af sin medvirken i 'Den store bagedyst', der hver uge bliver set af omkring en million danskere. Henvendelserne kommer fra ung som gammel, og selvom der er en massiv interesse, som kan være meget overvældende, så er Jon Edlund først og fremmest smigret.

»Jeg har haft elever fra dengang, jeg var vikar, som har skrevet 'Hey, Jon, det er mig fra den klasse', og studiekammerater, der fortæller mig, at deres farmor hepper på mig. Det er sindssygt dejligt,« forklarer Jon Edlund.

Hvem er din favoritdeltager i Den store bagedyst?

Det er dog fans af det modsatte køn, der især henvender sig til den 25-årige lærerstuderende, der har skullet vænne sig til beskeder, der ikke altid er over bæltestedet.

»Der er kommet mange sjove, primært søde og dejlige beskeder, men også nogle, der er grænsende til det perverse, hvor folk skriver: 'Kom hjem til mig og vis mig din sprøjteteknik' eller 'må jeg smage din roulade',« griner Jon Edlund.

Når han får den slags beskeder, griner han blot og lader være med at svare tilbage. Nogle henvendelser fra kvinder har dog været af mere sober karakter.

»Der har været nogle dateinvitationer, som jeg høfligt har måttet afslå og sige, at det ville min kæreste ikke blive så glad for. Men det er ret uskyldigt, og jeg tager det som et kompliment,« forklarer Jon Edlund.

Jon Edlund har imponeret både dommere og kvindelige seere med sin medvirken i dette års udgave af 'Den store bagedyst'. Vis mere Jon Edlund har imponeret både dommere og kvindelige seere med sin medvirken i dette års udgave af 'Den store bagedyst'.

Han bor sammen med sin kæreste i Aarhus, og selvom det er mærkeligt for hende at opleve, hvordan Jon får et hav af henvendelser, så er hun god til at give plads, fortæller Jon.

Han havde da heller ikke selv regnet med, at det ville komme så vidt – selvom han egentlig var blevet forberedt en smule.

»Der var nogle bag programmet, der sagde: 'Jon, du kan godt forvente, at mange piger skriver til dig', og jeg glædede mig lidt, for jeg tænkte, det kunne ikke passe,« siger Jon Edlund, der altså fandt ud af, at produktionsholdet havde ret.

Til sommer er han færdiguddannet lærer, og efter sin medvirken i 'Den store bagedyst' er Jon Edlund overbevist om, at han gerne vil bruge sin viden om mad og kager sammen med sin undervisningsbaggrund til at lære fra sig til andre.

Om Jon Edlund Jon Edlund er 25 år og bor i Aarhus med sin kæreste gennem tre år. Han studerer til lærer og er færdig til sommer. Jon Edlund har tidligere været overvægtig, men har tabt omkring 50 kilo. Før sin medvirken i Den store bagedyst ejede han kun en tærteform.

Og han håber, at 'Den store bagedyst' kan være springbrættet til drømmejobbet om at lave en madskole.

»Man skal smede lidt, mens jernet er varmt, så man ikke går i glemmebogen. Man kan ikke bare sætte sig på sin røv og vente på, at nogen ringer – jo måske, hvis man vil være med i 'Vild med dans'« griner 25-årige Jon Edlund.

Og skulle de ringe fra 'Vild med dans' i næste sæson, så vil den 25-årige bageentusiast ikke være bleg for at sige ja.

»Er du gal, det kunne være så grineren. Jeg vil nok hellere dele min madviden og glæde, det er min passion og interesse. Men jeg kunne da godt tage fint tøj på og ryste nogle kokosnødder,« griner Jon Edlund.