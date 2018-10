I det seneste afsnit af DR-underholdningsprogrammet Den store bagedyst skulle de glade amatørbagere give sig i kast med kringlen.

Men man så ikke i programmet, at Jon næsten var ved at sabotere sin bagekammerat Kristoffers kringle.

Af en eller anden årsag tænkte han, at det kunne være sjovt at kaste resten af sin dej hen til Kristoffer, der kunne kaste dejen tilbage.

Desværre var Jons sigte upræcist, og dejklumpen ramte i stedet Kristoffers ubagte kringle.

»Nej, nej, nej. Din store idiot,« siger Jon højlydt i bageteltet, mens han skynder sig over til Kristoffer for at undskylde.

»Det var ikke med vilje. Det håber jeg, du er klar over,« siger han til Kristoffer.

Kristoffer tilkendegiver dog overfor Jon, at han ikke havde overvejet, at det kunne gå galt.

Det virker også til, at alt er tilgivet fra Kristoffers side. Lørdag aften skrev Kristoffer følgende besked på Facebook fulgt af et hjerte:

'Se lige den her klovn ❤️ Pludseligt tror man, at man må alt fordi man bærer mesterbagerfoklædet!'

Se hele den sjove episode her: