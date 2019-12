Victoria Askjær gik hele vejen til finalen i årets udgave af DR-succesen 'Den store bagedyst', hvor hun dog måtte se sig slået på målstregen af Frederikke Legaard.

Til gengæld har den viborgensiske mor til to masser at glæde sig over i privatlivet. Ikke mindst et imponerende vægttab, som hun tidligere har fortalt om, og nu deler billeder af på det sociale medie Instagram.

»From this to that«, skriver hun til tre billeder, der viser hendes kropsudvikling fra studentertiden til nu, hvor hun er så fit, at selv Gustav Salinas må overveje at ringe for at få gode råd. Det har ellers været en ret simpel proceess, siger hun til B.T.

»Jeg er Ikke fanatisk med det. Jeg spiser, hvad jeg har lyst til. Til at starte med spiste jeg selvfølgelig ikke alt det, jeg havde lyst til. Jeg tog en kold tyrker fra det, man normalt ville fortælle sig selv, at man gerne ville spise«, som er i træningscenteret, da vi fanger hende på mobilen.

Victoria Askjærs vægt var på sit højeste, da hun som 19-årig vejede næsten 40 kilo mere, end hun gør her 10 år senere.

»Som allerstørst har jeg vist vejet lige omkring 100 kilo, måske 102. Jeg kender ikke det præcise tal, men det har været deromkring. Nu vejer jeg 64 kilo, tror jeg,« siger hun.

Når DR blænder op for programmet 'Den store julebagedyst' 1. og 2. juledag, bliver det ogå med Victoria som en af de dygtige deltagere. Hun er blevet parret med Jon, og det har været en succes, fortæller hun.

»Det var så fedt at være på hold med Jon. Det var virkelig, virkelig sjovt, og vi arbejder så godt sammen«, siger hun om Jon Daniel Edlund, der nåede finalen sidste år, men ligesom Victoria måtte se sig slået af Emil til allersidst.