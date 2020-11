Der var en særlig grund til, at Emil Ussing lavede isvafler i lørdagens udgave af 'Den store bagedyst'.

De vaffelformede kager skulle nemlig være et slags spiseligt cv, som skal minde seerne om, at ikke alle unge mænd 'ligger derhjemme hele dagen og ser Netflix', smiler den nu forhenværende 'Bagedyst'-deltager.

»Det har været vigtigt at ændre på opfattelsen af, hvad der er muligt for folk i min alder,« siger Emil Ussing, som afslører, at han var en ivrig iværksætter under sin skolegang på htx.

Sammen med to kammerater stiftede han nemlig firmaet 'Wørsling', som gennem is skulle fortælle gode historier om lokale ildsjæle, fortæller den 21-årige 'Bagedyst'-deltager, der ønskede at gøre noget godt for lokalmiljøet omkring Løkken, hvor han er fra.

»Ikke Ben & Jerrys, men lidt derhen ad – den lokale, fede version af det.«

Emil Ussing med sine mislykkede 'tabte isvafler'. Foto: DR

Projektet startede som et skoleprojekt i 3. g på htx, hvor de tre klassekammerater blev mellemmænd mellem lokale fødevarevirksomheder og isproducenter, så de kunne udbrede kendskabet til lokalmiljøet, mens de brugte lækre råvarer fra lokale bolsjekogerier eller hybengårde.

Firmaet kom til at hedde 'Wørsling' – en sammentrækning af de tre drenges navne, som samtidig lød som en lille fiktiv landsby.

»Det gik pissegodt. Vi fik en masse sparring og kom rigtig langt i danmarksmesterskaber i entreprenørskab og alle mulige opstartskonkurrencer,« siger Emil Ussing, der blandt andet nåede finalen i Dynamic StartUp Challenge 2018, hvor han tabte til tidligere 'Den store bagedyst'-vinder Liv Martine Niemann Hansen, der sammen med Simone Thorup Eriksen vandt med den digitale kageplatform 'Kagetid'.

Desværre fandt de tre 'Wørsling'-drenge ud af, at iværksætteri tager meget tid, og da to af dem ønskede at tage ud at rejse, og den tredje skulle i militæret, lukkede de firmaet.

Wørsling i 2018. Foto: Privat

»Derfor lavede jeg 'tabte isvafler' i 'Bagedysten'. Fordi firmaet blev 'tabt på gulvet' – selv om det selvfølgelig skete med fuldt overlæg,« siger Emil Ussing.

Desværre tabte han faktisk sine isvaffelformede kager, kort før de skulle præsenteres for dommerne, og derfor blev han i lørdagens afsnit sendt ud af konkurrencen.

Han er dog ikke ærgerlig. For han har erfaret, at han nok skal klare sig og nå sine drømme, hvis han griber mulighederne. I øjeblikket læser han til arkitekt, men vil ikke afvise, at iværksætteriet vil trække i ham igen.

Skulle han blive tilbudt at lave mere tv, er han også klar.

»Det ville jeg elske. Det har været virkelig sjovt at fortælle historier gennem madlavning, så det ville jeg gerne lave mere af,« siger Emil Ussing.