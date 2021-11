Tiende sæson af 'Den store bagedyst' er slut.

Men DRs seersucces slutter ikke. Der kommer nemlig endnu en sæson til næste år, bekræfter 'Den store bagedyst'-redaktør Søren Olsen over for B.T. Det betyder dog ikke, at fans af programmet er garanteret et gensyn med den populære dommer Markus Grigo.

»Man finder aldrig ud af, om man er med førend i sidste øjeblik. Det kan også være, der kommer en ny dommer, man ved det ikke, og sådan er det jo at være på tv, lige pludselig får man en fyreseddel. På et tidspunkt rammer det også mig, sådan er det,« siger den 52-årige kagedommer til B.T.

Også 'Bagedyst'-redaktøren Søren Olsen fortæller, at det er for tidligt at sige noget om, hvordan den kommende sæson bliver.

Markus Grigo håber dog, at han igen vil blive udvalgt som dommer i kagekonkurrencen.

»Jeg er klar til at være med de næste ti år! Det er et fantastisk program at lave,« understreger han med et smil.

Til daglig er Markus Grigo selvstændig med sit eget gløggmærke, og så arbejder han som levnedsmiddelteknolog i virksomheden Aasted.

Heldigvis er hans arbejdsgiver det sidstnævnte sted meget rummelig omkring hans tv-projekter, også selvom det kan være svært at advare om på forhånd.

Dommerparret Katrine Foged-Thomsen og Markus Grigo med kameramænd og hitdeltageren Rosa Kildahl tilbage i 2017-sæsonen. Vis mere Dommerparret Katrine Foged-Thomsen og Markus Grigo med kameramænd og hitdeltageren Rosa Kildahl tilbage i 2017-sæsonen.

»De har altid været meget, meget søde og sagt, at jeg får fri, så jeg tager jo bare ferie eller betaler selv, når jeg ikke er der, og det får de så til at passe ind. Der har jeg været virkelig heldig. Jeg tror, de færreste arbejdsgivere ville være så storhjertede,« lyder det taknemmeligt fra 'Bagedyst'-dommeren.

Der har da også både været 'Juniorbagedysten', 'Den sukkerfri bagedyst' og 'Jule- og nytårsbagedysten' i år – foruden den netop afsluttede originale sæson.

»Den har været ligesom alle andre sæsoner. Lige så spændende og med lige så dygtige deltagere. Der er ikke noget, der har været anderledes. Jo, der har været corona, så derfor har vi rendt rundt med bind for munden og holdt afstand; det var det eneste,« slutter Markus Grigo.

Og hvis DR vil, så er han altså klar på en omgang mere af det samme igen næste år.