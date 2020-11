Semifinalen blev sidste stop for Caroline Rigelsen i 'Den store bagedyst'. Mange ville nok ærgre sig over at snuble på målstregen, men hun var faktisk lettet.

»Jeg var bare så træt til sidst. Jeg havde ikke haft en fridag i otte uger,« husker hun i dag tilbage.

»Jeg begyndte til sidst at få hovedpine, når jeg kom hjem, fordi jeg gik og spændte hele tiden. Da jeg fuckede den første udfordring op i semifinalen og affandt mig med, at jeg nok ikke ville gå videre til finalen, så stoppede jeg pludselig med at have ondt i skuldrene. Så kunne jeg gå afslappet ind til den sidste dag. Så jeg var faktisk lettet,« fortæller hun videre.

Den 19-årige 'Bagedyst'-deltager fra Hedehusene er generelt bare stolt over at være nået så langt i programmet. I slutningen af semifinale-udsendelsen kunne man også se, at hun nærmest blev rørt over sin præstation. Selv om hun røg ud, blev hun da også og overværede finalen.

Caroline. Vis mere Caroline.

»Jeg følte faktisk, at jeg var med hele vejen i kulisserne. Jeg havde blandt andet en fridag inden finalen, hvor jeg var i Aarhus og købe ting, som de andre skulle bruge til deres finalekager.«

Kunne du tænke dig at lave mere tv i fremtiden?

»Ja, det kunne være sjovt, men det skulle ikke være så konkurrence-orienteret. Det kunne være sjovt at være vært på et børneprogram.«

Har du allerede fået nogen tilbud?

»Ja, jeg synes faktisk, jeg har fået mange. DR Ultra har skrevet et par gange til både mig og Emil. Jeg tror, vi rammer den helt unge målgruppe, så de vil gerne bruge os til nogle forskellige ting. Der er også nogle firmaer, der er begyndt at skrive om nogle samarbejder. Så nu skal jeg lige finde ud af, hvilke firmaer jeg vil være ansigt for. Jeg er faktisk taget i sommerhus lige nu for at komme lidt væk fra det hele, men henvendelserne følger med.«

Hvordan tror du, det bliver at bage uden at have Timm Vladmir til at kommentere ved siden af?

»Haha, jeg tror, det bliver meget godt. Jeg tror bare, min mor tager over.«