I det fjerde program skruer 'Bagedyst'-deltagerne op for det tekniske niveau med chokoladespir, to slags glace og indfarvet rispapir.

Men det blev også dødsstødet for bageteltets ældste deltager.

»Ja, stakkels DR,« lyder det fra en grinende Gitte Bidstrup Østergaard, da B.T. kontakter hende.

En gul sommerhat-kage blev endestationen for Gitte, der måtte se sig slået og forlade 'Bagedysten'.

»Skal jeg være helt ærlig, så er jeg lettet over at ryge ud,« siger Gitte Bidstrup Østergaard.

For den garvede amatørbager har det både været et spændende eventyr at medvirke i 'Bagedysten' men også hårdt at arbejde under så massivt et tidspres.

»Det var virkelig svært at arbejde i en tilstand af panik i flere par timer. Man løber jo rundt som en hovedløs kylling,« siger Gitte Bidstrup Østergaard.

Dommerne roste ellers Gittes sidste mesterværk for at være »lækkert« og »en rigtig sjov ide«. Men alligevel kunne niveauet ikke måle sig med de andre deltageres præstationer.

»Jeg har bagt meget hele mit liv, men jeg tror ikke, at jeg havde forstået, hvor dygtig man egentlig skal være for at være med i programmet,« siger Gitte Bidstrup Østergaard og tilføjer med et smil:

»Jeg er nok bare ikke finish-typen.«

Gitte Bidstrup Østergaard fortæller, at hun ikke føler, at noget gik galt. I stedet fremhæver hun, hvad én af dommerne sagde til hende, da kameraerne slukkede.

»Da kameraerne slukkede sagde Marcus på en pæn måde til mig, at jeg ikke var dygtig nok - hvilket jeg også godt vidste,« siger Gitte Bidstrup Østergaard.

Om de andre deltagere har amatørbageren ikke andet end rosende ord tilovers.

»De er enormt søde, dygtige og kreative. Jeg er bare ikke en instagram-pige og er nok mere forsigtig,« siger Gitte Bidstrup Østergaard.

Alligevel er Gitte meget tilfreds med sine kager i konkurrencen. Lige bortset fra ét bagværk.

»Mit barnebarn sagde, at mine donuts var flottere herhjemme,« siger Gitte Bidstrup Østergaard, der ellers har oplevet stor opbakning fra familien, når hun har testbagt kager.