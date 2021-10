Klar, parat, bag!

Sådan bliver bageopgaverne skudt i gang i 'Den store bagedyst'. Men for én af deltagerne i år er der et ekstra benspænd ved den hemmelige udfordring.

Bageteltets yngste deltager, 17-årige Johanne Gormsen, er nemlig ordblind og kan derfor ikke læse opskrifterne.

»Til den hemmelige udfordring får vi bare stukket en svær opskrift i hånden. Men min ordblindhed betyder, at jeg har svært ved at læse og forstå opskrifterne,« siger Johanne Gormsen til B.T.

Siden Johanne Gormsen var 11 år, har hun vidst, at hun var ordblind. Hendes ordblindhed betyder, at hun har brug for hjælpemidler for at kunne læse.

Det har resulteret i mange frustrationer over de til tider flere sider lange opskrifter i den hemmelige udfordring.

»Når jeg bliver presset, virker opskrifterne uoverskuelige, og så bliver papiret helt sort for mig,« siger Johanne Gormsen.

Johanne Gormsen fortæller, at efter program to valgte produktionen bag det populære bageprogram at sørge for hjælp til hende.

Derfor blev et medlem fra produktionen tilknyttet Johanne Gormsen.

»Jeg havde én, der hed Line, koblet til mig. Når jeg skulle bage den hemmelige udfordring, så læste hun opskriften op for mig,« siger Johanne Gormsen og uddyber:

»Men det var stadig svært, fordi Line ikke måtte være der, når der blev filmet. Det gjorde det ekstra svært, fordi de andre kunne læse hele tiden.«

Produktionen aftaler også med Johanne Gormsen, at Line hver søndag ringer til hende for at høre, hvilke opskrifter hun vil lave i næste program. På den måde bliver opskrifterne skrevet ned.

Johanne Gormsen fortæller, at hun godt vidste, at hun ville være dårligere stillet i den hemmelige udfordring end de andre deltagere på grund af sin ordblindhed.

»Men jeg er også stædig og kæmper videre. Ved guitar-kagen er jeg en halv time bagud, fordi jeg læser forkert. Men så brillerer jeg med en teknik til at varme fondanten op og kommer tilbage i kampen,« siger Johanne Gormsen.

I lørdags gik Johanne Gormsen videre til program fire, hvor der næste gang skal bages med former og farver.