Iben Devantie har gennemgået en vild forvandling, siden vi i 2016 lærte hende at kende i 'Den store bagedyst'.

Siden vi i 2016 lærte Iben Devantie at kende i ‘Den store bagedyst’ har hun reduceret sin vægt fra 78 kilo til 56 kilo. Det viser hun på et billede, som hun for nyligt postede på Instagram.

Går man yderligere et par år tilbage, kan man se, at bagetalentet i dag næsten har halveret sin vægt. De mange kilo tog hun på i forbindelse med en graviditet, hvor hun endte med at blive indlagt på Rigshospitalet med unormalt meget vand i kroppen og en vægt på 105 kilo.

I dag vejer hun 12 kilo mindre, end hun gjorde, før hun blev gravid.

»Det var første og eneste gang, jeg var gravid. Mine fingerspidser endte med at være helt violette, fordi der simpelthen ikke kunne være mere væske i min krop. Derfor blev min søn taget ud fire uger før tid. Jeg kan i dag se tilbage på det hele med humor, for jeg lignede jo en Barbamama. Men jeg turde ikke gennemgå det igen,« siger 43-årige Iben til Realityportalen.

For min søns skyld

Noget tyder på, at Ibens krop ikke var designet til at have en kage i ovnen. For samtidig med væske i kroppen blev hun ramt af graviditetssukkersyge, og tidligere i år kunne hun genkende symptomerne, da hun begyndte at blive træt efter at have spist.

»Jeg fik konstateret type 2 diabetes i februar og tænkte, at der nu for alvor måtte gøres noget. Løsningen blev Keto-kost, som jeg havde læst om i Jane Faerbers bog. Derfra gik det vildt hurtigt. På seks måneder har jeg smidt 18 kilo udelukkende ved at ændre min kost.«

Bortset fra de tre første dage på den nye kost, har det for Iben ikke været hårdt at lave så markant en ændring i sin måde at spise på, og hun har taget diæten meget alvorligt.

»Det skylder jeg min søn,« siger hun.

Stadig plads til chokolade

Som helt ung lå hendes vægt på omkring 47 kilo, men målet i dag er at nå ned på 52 kilo. Ibens plan er at fortsætte med at leve efter Keto-principperne – dog ikke helt så regelret, som hun hidtil har gjort.

»Jeg er ikke blevet fanatisk, og der er også stadig plads til chips, brød og andre lækkerier. Det sker bare sjældent, fortæller Iben, der også stadig bager og fremstiller chokolade på livet løs.«

Herunder kan du se Ibens vilde forvandling.