Hun er serieaktuel i to store tv-serier, men inden længe kan hendes fremtid se væsentlig anderledes ud.

TV 2-skuespilleren Laura Kjær kan meget vel være nødt til at lægge skuespillet på hylden for en stund.

Det fortæller hun i et interview med Billed-Bladet.

Årsagen er, at hun agter at søge ind på skuespillerskolen. Og skulle hun ende med at blive optaget, kan det meget vel gå ud over hendes skuespilarbejde ved siden af.

»Jeg kommer måske i klemme, for hvis man skal gå på den skole, skal man også være villig til at sige farvel til arbejde i den periode. Det ville kræve, at jeg holder en pause... Nu må vi se, hvad der sker.«

Ifølge Laura Kjær søger mellem 800 og 900 ind på skolen, der i sidste ende kun optager 20.

Men trods en mulig pause fra skærmen, så håber Laura Kjær alligevel, at hun står med en bekræftelse på, at hun er optaget på skolen senere på året.

Laura Kjær er lige nu aktuel i to tv-serier, der begge sendes på TV 2's platforme.

Laura Kjær under pressemøde om den nye TV2 Charlie-serie kaldet 'Sommerdahl' torsdag den 20. februar 2020. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

I 'Sommerdahl', som danskerne kunne se første gang søndag den 1. marts, spiller hun karakteren med det samme navn som sit eget, nemlig Laura. Hun er dog formentlig mest kendt for sin rolle som stuepige Nana i tv-succesen 'Badehotellet'.

To roller, som er meget forskellige fra hinanden, mener Laura Kjær.

»Rollen som Laura er nok lidt mere fri. Der er meget faste rammer i 'Badehotellet',« fortalte hun for nylig til B.T. og tilføjede:

»Det er der egentlig også i 'Sommerdahl', men det er bare på en anden måde. Det er nutidigt og mere realistisk, hvilket giver en anden frihed, « fortæller Kjær.