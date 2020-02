Edith og Otilia har et helt specielt bånd, det mener skuespilleren Ulla Vejby.

Veninderne Ulla Vejby og Merete Mærkedahl er velkendte ansigter på TV 2, hvor de spiller henholdsvis Edith og Otilia i sæson 7 af ‘Badehotellet’.

Edith og Otilia har til tider et anstrengt forhold til hinanden, som skuespilleren Ulla Vejby karakteriserer som et velkendt forhold.

»Det er jo de her to søstre, kalder jeg dem, fordi de har arbejdet sammen i mange år, de er tætte, og de kender hinanden godt. De elsker hinanden, samtidig med at de hader hinanden. Det er jo den der søsterting,« fortæller Ulla, der spiller Edith til Realityportalen.

Ifølge Ulla har de to karakterer over årene begge udviklet sig.

De er blevet ældre samtidig med, at de har en vis personlighed begge to, som stikker i en bestemt retning.

»Edith har altid lænet sig op ad Otilia, men efterhånden er hun blevet mere moden og tør stå ved sig selv og styre nogle ting mere selv. Det er blevet lillesøster, der også er begyndt at sige fra overfor storesøster.«

Edith mangler anerkendelse

Sidste år kørte Edith ‘Badehotellet, det kan så diskuteres, hvor god hun var til det ind i mellem, men hun havde sine begrænsninger, og hun var faktisk leder af hotellet.

»Det sidder også i hendes ego ind i mellem, og hun vil gerne respekteres og anerkendes for, at hun faktisk kan nogle ting. Og der kan hun godt føle, at Otilia påpeger hendes mangler i stedet for at rose. Otilia er ikke så fokuseret på følelser, hvor Edith kun er følelser, så de ser verden meget forskelligt,« fortæller Ulla Vejby.

Ifølge Ulla skal Edith finde sin nye plads, hvor hun sidste år var chefen, så er hun nu rykket ned og skal finde sin nye plads i det.

Følg Edith, Otilia og de andre karakterer på ‘Badehotellet’ hver mandag på TV 2.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: