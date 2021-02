Hvor Amalie Dollerups Amanda-karakter i 'Badehotellet er gået fra 'strid teenagepige' til 'moden hotelbestyrer', har Jens Jacob Tychsens Hr. Weyse-karakter ikke ændret sig det store i løbet af de første otte sæsoner.

I den aktuelle sæson er handlingen nået til 1941, hvor Danmark er besat af nazisterne, og her kunne man måske ønske en form for reaktion fra den gode Hr. Weyse – en kritik som denne skribent også har påpeget i sin anmeldelse – men reaktionen udebliver.

Selvglade Hr. Weyse største problem er fortsat hans eget store ego, og spørger man Jens Jacob Tychsen selv, er der en god forklaring på, hvorfor Hr. Weyse helst ikke må udvikle sig alt for meget.

»Jeg ville da også gerne have, at der kom store udviklingsbuer for Weyse, og selvfølgelig går man selv og gør sig nogle tanker om, hvad der kunne være spændende for karakteren,« fortæller han og fortsætter:

»Hvorfor er han eksempelvis, som han er – hvor eller hvad kommer han fra? Har han haft en lykkelig eller rædselsfuld barndom? Men på den anden side er der nok også mange, der vil synes, at det var mærkeligt, hvis en figur som Weyse pludselig kastede sig ud i noget, som blev for neglebidende eller sørgeligt.«

Hr. Weyse med sin fru Helene (Cecilie Stenspil). Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Hr. Weyse med sin fru Helene (Cecilie Stenspil). Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Jens Jacob Tychsen forklarer videre:

»Min pointe er, at jeg ret tidligt fik at vide, at Weyses funktion for serien er at være comic relief, og sådan en figur kan ikke udvikle sig for meget. Når der har været tre-fire scener med noget tungt og alvorligt, så har man brug for at grine og smile lidt igen, og så kommer Weyse på banen. Hans sange ved klaveret er også altid et supplement til den historie, der har været, og Stig og Hanna (forfatterne, red.) bruger meget tid på at finde ud af, hvad der skal synges.«

Jens Jacob Tychsen: Hun er min egen favorit Hr. Weyse blev kåret til danskernes yndlingskarakter. Hvem tror du er nummer to på listen? »Det ved jeg ikke, der er så mange skønne karakterer.« Det er grosserer Madsen... »Ja, det kommer ikke bag på mig. Jeg ville have skudt på Molly Andersen (spillet af Bodil Jørgensen, red.). Når jeg er ude at holde foredrag, og folk spørger mig, hvem der er min yndlingskarakter, forventer de, at jeg siger mig selv, men det er faktisk Molly. Hun er så vigtig for serien. Hun har lidt samme funktion som Katrine Larsen havde i 'Matador', den jordbundne kærlige mormor, som alle drømmer om at have. Hun er noget helt andet end hr. Weyse, Madsen og de andre tosser.«

Jens Jacob Tychsen fortæller, at Stig Thorsboe og Hanna Lundblad, som står bag 'Badehotellet', for nogle år siden fortalte skuespillerne, at de skulle se det lidt som den populære DR-serie fra 1970erne 'Huset på Christianshavn', hvor der også var nogle stereotyper, som aldrig forandrede sig i det store.

»Folk ville jo blive rasende, hvis Olsen og Meyer ikke var, som de kendte dem.«

Jens Jacob Tychsen tilføjer, at hvis 'Badehotellet' skal fortsætte mange år endnu, er det klart, at han som skuespiller også vil have brug for noget udvikling, men Weyses primære funktion er først og fremmest at være det sjove indslag.

»Der er blandt andet mange folk, som sukker efter, om Weyse ikke snart skal have nogle nye damebekendtskaber igen. Der er bare nogle forventninger,« fortæller han.

Jens Jacob Tychsen. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Jens Jacob Tychsen. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Én ting har dog overrasket Jens Jacob Tychsen ved hr. Weyses udvikling i 'Badehotellet':

»Jeg blev forleden spurgt, om jeg havde forventet, at Weyse blev en kærlig og omsorgsfuld far, og nej, det havde jeg ikke. I tidligere sæsoner sagde han nærmest, at han ikke brød sig om børn. Det synes jeg er et genialt træk fra Stig og Hannas side. Måske er det, fordi han kan spejle sig i børnene, i og med at han selv er et stort barn. Det ved man ikke.«

Jens Jacob Tychsen hr. Weyse-karakter vinder den nye YouGov-afstemning med 21 procent af stemmerne. På andenpladsen kommer Lars Ranthes karakter, grosserer Madsen, med 12 procent af stemmerne, mens Bodil Jørgensens Molly Andersen-karakter tager tredjepladsen med otte procent af stemmerne.