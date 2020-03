Amalie Dollerup der spiller en af hovedpersonerne i 'Badehotellet', giver nu et lille indblik i, hvordan det egentligt er, når man står foran kameraet.

Lige præcis hvordan man optager kyssescener, fortæller Amalie Dollerup nu nærmere om.

For når det kommer til kyssesecener, kan det for andre godt virke grænseoverskridende.

Men for hovedpersonerne selv fortæller Amalie Dollerup, at det slet ikke er så akavet eller romantisk, som man skulle tro.

Amalie Dollerup. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Kyssescener er nemlig meget mere tekniske, end de er romantiske:

»Det kan sammenlignes med at lave en slåskamp, hvor optagelserne skal ligge meget præcist. Et kys er lige så teknisk – så skal lyset stå helt rigtigt og falde helt rigtigt, det er ikke romantisk,« fortæller Amalie Dollerup til Realityportalen.

Dog kommer Amalie Dollerup med et godt råd til sine kollegaer, når der skal optages kyssescener.

Og det er, at de skal huske at spise et stykke tyggegummi. For som Amalie Dollerup selv siger, så er det ikke så lækkert med dårlig ånde.

Er man en af dem, der troligt følger med i 'Badehotellet', er der godt nyt.

Der kommer nemlig en ny sæson af den folkekære serie. Holdet bag serien afslører, at den vil tage udgangspunkt i sommeren 1941.

Den populære tv-serie handler om et hotel, der ligger lige ved vesterhavet. Og den byder både på drama, idyl og kærlighed på godt og ondt.

Intet mindre end 1.486.000 danskere fulgte med, da tv-seriens 6. sæson rullede over skærmen. Og nu kommer der altså også en sæson 7.