TV2 er for tiden i gang med indspilningerne af den kommende sæson af 'Badehotellet'.

Jens Jacob Tychsen, der spiller den selvoptagede skuespiller Edward Weyse i serien, er med igen, og forleden holdt han pause fra optagelserne med en jazz-koncert under Aarhus festuge.

Her blev han blandt andet spurgt, om det er ham selv, der spiller klaver i 'Badehotellet'?

»Nej. Jeg kan ikke spille på noget,« fortalte han ifølge Stiften.dk.

Jens Jacob Tychsen som hr. Weyse. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere Jens Jacob Tychsen som hr. Weyse. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

Til gengæld kan han synge og sang nummeret 'Yes Sir, that's my baby', som Hr. Weyse også har sunget i 'Badehotellet'.

Under koncerten underholdt han også med at læse nogle af de mest negative anmeldelser af 'Badehotellet' op, og så afslørede han, hvilke to nu afdøde skuespillere han har bygget sin populær karakter på:

Hr. Weyses krukkede stil er inspireret af to af datidens store skuespillere Poul Reumert og Johannes Meyer.

Stiften.dk spørger Jens Jacob Tychsen, hvad han siger til, at anmelderne ikke har været ligeså begejstret for 'Badehotellet' som seerne. Her svarer han:

»Det er som om, nogle af dem ikke har forstået, at det er et lystspil, en folkekomedie og ikke et drama. Det har hele tiden været instruktørens og forfatternes mål.«

På Instagram viser Jens Jacob Tychsen, hvordan man 'snyder' med musikken i 'Badehotellet'. At når Hr. Weyse giver den gas med sit orkester, så lyder det ikke helt så godt i studiet, som når der efterfølgende er blevet lagt musik ovenpå.

Se med i klippet her:

Vis dette opslag på Instagram “ I Sku’ Bare Vide?” Virkelighed og Fiction er tit meget anderledes! #badehotellet #behindthescene #bagom #tv2 #tvserie #sommer #glæde #detdanskdetdejligt #♥️ @lisawerlinder @jeppekaas @jenssaetterlassen #halfdanE Et opslag delt af Jens Jacob Tychsen (@jens_jacob_tychsen) den 20. Aug, 2019 kl. 8.30 PDT