Ulla Vejby, der spiller ’Badehotellets’ konstant nysgerrige stuepige Edith, har to gange i løbet af seriens nu syv sæsoner båret på en sød lille hemmelighed.

Den i dag 35-årige skuespiller var nemlig gravid både under optagelserne til første sæson og til den femte. En ting, hun elsker at udnytte overfor seriens bagmænd.

»Jeg elsker at gå ind til vores lineproducer (leder af den daglige drift under optagelserne, red.) og se alvorligt på hende og lade, som om jeg skal til at sige, at jeg gravid igen. Det sætter altid en skræk i livet på hende.«

Når hun tænker tilbage, var hendes graviditet under første sæson ikke så synlig, at det gjorde noget, men da maven bulede lidt mere ud anden gang i 2017, opfandt de en lille sidehistorie til Edith-karakteren.

Ulla Vejby. Foto: Claus Bech

»Grunden til at Edith spiser så sindssygt mange småkager i sæson fem, var, at jeg var gravid. Vi prøvede at lave en historie om, at hun bare havde spist lidt for mange kager,« fortæller hun grinende.

Ulla Vejby elsker sit liv på ’Badehotellet’. Hun har været en fast del af serien siden premiereafsnittet tilbage i 2013 og har sagt til TV 2-cheferne, at de bare skal ringe. Hun tager gerne 10 år mere i stuepigedragten.

»Det er min familie. Jeg elsker at komme herud. Da jeg fik jobbet, var jeg næsten lige blevet færdiguddannet, så det er også her, jeg har lært at lave filmskuespil.«

Udover ’Badehotellet’ har hun i de seneste år også medvirket i TV 2-serier som ’Sygeplejeskolen’ og senest ’Tinka og Kongespillet’.

'Badehotellet'-holdet 2020. Foto: Claus Bech

»Ja, jeg laver åbenbart kun ting for TV 2. Det joker vi også med derhjemme,« smiler hun.

Ulla Vejbys kollega i ’Badehotellets’ køkken Ena Spottag, der i de første seks sæsoner spillede kokkepigen Martha, har i år valgt at forlade serien, da hun ikke kan få det til at passe med sit daglige arbejde på Aalborg Teater.

»Jeg savner hende, for vi havde det altid så sjovt, men hun fik det desværre bare ikke til at gå op. Nu er det sjovt at have fået Sigurd ud i køkkenet,« lyder det fra Ulla Vejby med henvisning til at Sigurd Holmen Le Dous, der spiller reklametegneren Hr. Dupont, som i syvende sæson er blevet hotellets nye kok.

