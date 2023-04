Der er gode nyheder til de mange trofaste fans af den populære TV 2-serie 'Badehotellet'.

Hotellets døre er nemlig blevet åbnet, og de første scener til den tiende og sidste sæson af serien er allerede optaget.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

»Det er dejligt efter to års pause at være i gang med optagelserne til 'Badehotellet's tiende sæson. Det er samtidig seriens store finale på denne gang otte afsnit,« siger forfatterparret bag serien, Stig Thorsboe og Hanna Lundblad.

Cecilie Stenspil som Helene Weyse og Andrea Alma Øst Birkkjær som Kitty Hansen. Foto: Michael Bille Frandsen / TV 2 Vis mere Cecilie Stenspil som Helene Weyse og Andrea Alma Øst Birkkjær som Kitty Hansen. Foto: Michael Bille Frandsen / TV 2

Mens niende sæson af den 'Badehotellet' åbnede dørene i 1945, springer man i den nye sæson et år frem i tiden – dog spøger besættelsestiden stadig i kulissen, fortæller forfatterparret.

I den sidste sæson af 'Badehotellet' kan seerne se frem til at møde både nye og gamle kendinge – ud over at man naturligvis får glæde af de vante ansigter i familien Weyse, Madsen, Amanda, Otilia og Edith.

Og af de gamle ansigter får seerne fornøjelsen af at se Andrea Alma Øst Birkkjær tilbage i rollen Kitty Hansen – den skuespillerelev, der var med i sæson tre og fire og fangede opmærksomheden hos fabrikanten Otto Frigh.

»Vi kan love et gensyn med alle dem, seerne kender, men også et møde med nye karakterer, der vil komme til at ruske grundigt op i det lille hotel, før trådene forhåbentlig redes ud,« siger forfatterparret.

Hvem de nye gæster er, vides endnu ikke – men én ting er dog sikkert. Den 10. og sidste sæson af 'Badehotellet' har startet optagelserne og får premiere på TV 2 og TV 2 Play i 2024.