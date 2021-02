Hver uge følger over halvanden million danskere med i TV 2s hitserie 'Badehotellet'. Serien er på godt og ondt blevet Jens Jacob Tychsens store folkelige gennembrud, og for andet år i træk kårer seerne hans karakter, den selvglade hr. Weyse, som deres favorit.

»Tak, det bliver jeg selvfølgelig både glad og rørt over. Det er da fornemt,« lyder det indledningsvis fra den 45-årige skuespiller, der indtil 'Badehotellet's premiere i 2013 førte en langt mere anonym tilværelse.

Først var han i mange år fastansat på Det Kongelige Teater. Derudover lagde han stemme til en masse tegnefilm – han lægger ikke mindst stemme til den vanvittige animationsfigur 'SvampeBob Firkant' – og kun sporadisk dukkede han op på tv i serier som 'Borgen' og 'Rejseholdet', før 'Badehotellet' altså for otte år siden vendte op og ned på det hele.

I en ny YouGov-undersøgelse vinder han med 21 procent af stemmerne for andet år i træk afstemningen om at være danskernes yndlingskarakter i 'Badehotellet'. Her fortæller Jens Jacob Tychsen om det positive og negative ved at være hele Danmarks Hr. Weyse.

Hr. Weyse. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Hr. Weyse. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Undersøgelsen: Sådan stemte danskerne 1.261 danskere fra YouGov-panelet i alderen +18 år har i perioden 5.-8. februar svaret på følgende spørgsmål:



Hvem er din yndlingskarakter i 'Badehotellet'? 41 procent svarede, at de aldrig har set 'Badehotellet'. Blandt den sidste halvdel, der ser serien, endte fordelingen: Edward Weyse (Jens Jacob Tychsen): 21 procent



Kan du mærke, at der er mange danskere, der følger med i 'Badehotellet' for tiden?

»Ja, for der går ikke en dag, hvor jeg ikke modtager en sød besked på mail eller Instagram. Nu er jeg jo så heldig, at Weyse er en maske, jeg tager på, og når vi så ikke optager, så kan jeg skjule mig lidt bag mit eget udseende, med kasket, briller eller andet, men der er selvfølgelig mange, der genkender en, og så bliver der kommenteret på mandagens afsnit: 'Hvad er det nu, du har rodet dig ud i' og 'kan du så være ordentlig over for din kone'.«

Det er nogle engagerede seere?

»Ja, det er helt vildt, og det kommer hele tiden bag på mig, når de skriver til mig, at de ikke kan leve uden serien, og at de har set den syv-otte gange.«

Hvordan har det påvirket dit liv at være hr. Weyse i så mange år?

»'Badehotellet' er jo blevet folkelig, og folk er pludselig på navn med én. Det er selvfølgelig noget mærkeligt noget, når der er nogen, der ikke kan skille tingene ad og tror, at man er ens karakter. Da jeg som barn hørte Ghita Nørby fortælle, hvordan det var at være med i 'Matador' og kunne gå ind i en tøjbutik i Blokhus og blive mødt af et 'goddag, fru Skjern', tænkte man, at det kommer de færreste vist til – og pludselig står man selv i samme situation.«

Jens Jacob Tychsen: Han er en stor baby Hvad er det sjoveste ved at spille hr. Weyse? »At man får lov til at skabe sig åndssvag. Sådan en rolle er på mange måder en gave for en skuespiller, fordi man både i udtryk og spillestil får lov til at gøre noget, som man absolut ikke er vant til på film og tv. Tænk at få lov til at spille folkekomedie i 2021! Det tror jeg ikke, nogen af os havde drømt om ville ske. Og så er det jo ekstra sjovt som mand at få lov til at gøre og sige alle de ting, som er forbudt. Weyse er jo en stor baby, der bliver umulig, hvis ikke han får sin vilje.«

Du har været rundt i landet og optræde med dine egne show. Kommer folk så for at møde hr. Weyse?

»Ja, og selvom jeg er ude som mig selv, så er jeg alligevel hr. Weyse for de fleste. Jeg var engang nærmest ved at komme op at skændes med en publikummer om det. De forventer, at jeg opfører mig lidt som ham, så når jeg er ude at optræde, kan jeg gøre nogle ting, som Jens Jacob Tychsen aldrig ville gøre. Jeg kan opføre mig utrolig krukket, give den mere gas og svine dem lidt til. Det elsker de. Og det er jo på mange måder en stor gave som entertainer, at man kan få lov til nærmest hvad som helst.«

Hvordan har det påvirket din karriere, at hr. Weyse er blevet så populær?

»For det første tror jeg aldrig, at jeg var kommet ud på landevejen som entertainer, hvis det ikke var for 'Badehotellet'. Pludselig er der nogen, der gerne vil se giraffen, og så har det givet mig mulighed for at dyrke en af mine andre passioner, nemlig at synge. I 'Badehotellet' er folk jo også vant til, at jeg er ham, der sidder bag klaveret, så jeg har fået lov til at stå med store bigband, og det er det fedeste i verden.«

Jens Jacob Tychsen med Århus Jazz Orchestra i 2019. Foto: Axel Schütt Vis mere Jens Jacob Tychsen med Århus Jazz Orchestra i 2019. Foto: Axel Schütt

Er der nogen negative ting ved det?

»Bagsiden af medaljen er, at især branchen godt kan være ret hård til hurtig at putte en i bås. Før 'Badehotellet' spillede jeg store, tunge roller inde på Det Kongelige Teater, nu kan jeg godt mærke, at de tilbud, der kommer flest af, er komedier, farcer og musical. At nu er jeg ham den sjove. Jeg har et kæmpe behov og ønske om at forny mig selv, når noget andet ER prøvet af, så det da skide irriterende.«

Hvad har du af fremtidsplaner?

»Det har jo været en ny verden, der åbnede sig, da jeg for nogle år siden begyndte at tage på landevejen med alt fra DRs Big Band til mit eget lille swingorkester. Jeg elsker at trykke den af med de dygtigste musikere og synge Frank Sinatra-sange. Jeg har også kastet mig over trylleri og dyrker standup-formen. Jeg prøver hele tiden at blande forskellige genrer og nørder helt vildt meget med, hvordan jeg kan gøre mit show bedre.«

Jens Jacob Tychsen kort fortalt: Født 19. november 1975 i Aarhus

Var i lære hos Ghita Nørby, før han blev optaget på Skuespillerskolen som han gennemførte i 1998.

Har siden været fastansat på Det Kongelige Teater, lagt stemme til tegnefilm og spillet med i flere store tv-serier som 'Borgen', 'Rejseholdet' og 'Badehotellet'.

I de seneste år har han turneret landet rundt med sine egne solo-shows.

Privat danner han par med tidligere tv-vært og nu caster Anette Toftgård som han i 2010 fik sønnen Louis med.

Så det vil du gerne fortsætte med, når det bliver muligt at tage ud igen?

»Ja og på den måde – selvfølgelig har coronaen været forfærdelig – men den har også gjort, at jeg har kunnet sætte mig ned og udvikle nye numre. Så håber jeg også, at der på et tidspunkt er en instruktør, som kan se ud over 'Badehotellet' og komme med den store, tunge, gode, anderledes rolle, som kunne udfordre mig lidt igen.«

Hvad med 'Badehotellet'? Hvor længe vil du blive ved med at være med der?

»Det kan jeg ikke sige noget om, og det tror jeg heller ikke, de andre kan. Vi har altid kørt efter devisen, at vi tager en sæson ad gangen. Det vigtigste er, at Stig og Hanna (forfatterparret, red.) er i hopla og har nogle gode historier, de vil fortælle. Hvis lysten pludselig mangler hos dem eller skuespillerne, så skal vi selvfølgelig videre, og det slutter jo også på et tidspunkt, men når det er sagt, så er det rart at vende tilbage hver sommer til sin anden familie og til nogle karakterer, som vi kender så godt.«