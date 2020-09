Coronakrisen har udskudt flere film og tv-serier, men trods et lille bump på vejen, går alt nu efter planen med den kommende sæson af 'Badehotellet', fortæller TV 2-seriens producer til B.T.

»Det ligner egentlig meget sig selv. Man kommer ikke til at kunne se det i programmerne (at de optager midt i en coronakrise, red.),« fortæller 'Badehotellet'-producer Michael Bille Frandsen.

Optagelserne til ottende sæson af TV 2's hitserie har været i gang siden begyndelsen af august både i Nordjylland og i Risby-studierne i Albertslund.

Handlingen foregår nu i 1941, og faste 'Badehotellet'-skuespillere som Amalie Dollerup, Anne Louise Hassing og Lars Ranthe har allerede delt billeder på Instagram fra de første arbejdsdage på settet.

Michael Bille Frandsen fortæller, at man selvfølgelig følger myndighedernes retningslinjer og benytter mundbind og masser af håndsprit, men derudover forløber alt, som det plejer. Ingen af skuespillerne har desuden været ramt af corona på deres produktion, tilføjer han.

»Jeg synes, vi har formået at gennemføre opstarten af produktionen, som vi kender, og optagelserne forløber nu ganske roligt fremad. Vi har forsøgt at lave en sæson, som vi kender den, og har ikke sagt til forfatterne, at der er noget, vi ikke kan lave.«

Han bekræfter, at de skulle have været i gang tilbage i juni og derfor nu må løbe lidt stærkere, men det er ikke noget problem, fortæller Michael Bille Frandsen:

»Vi har strammet det hele lidt mere op og filmer mere intenst, men vi skal nok nå det hele. Vi har lige været i Jylland og optage en hel uge i starten af august, hvor vi havde godt vejr. Vi har en mindre pause i september, og så filmer vi ellers frem til midt i november.«

Michael Bille Frandsen forventer, at den nye sæson af 'Badehotellet' får premiere som 'normalt' i begyndelsen af det nye år.

»Det er jo op til TV 2, hvornår den præcis får premiere,« siger Michael Bille Frandsen.

'Badehotellets' lillesøsterserie 'Sygeplejeskolen', der sendes på TV 2 Charlie er for tiden også i fuld gang med optagelserne til en ny sæson.

De har heller ikke umiddelbart været ramt af coronakrisen og forventer at sende den kommende tredje sæson til efteråret.