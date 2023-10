Bølgerne gik højt i ugens afsnit af 'Gift ved første blik'.

Efter fire uger som ægtepar havde Martin Brodersen inviteret sin tv-hustru Pernille Mikkelsen hjem til mad for at få en afklaring på deres forhold, men samtalen endte i et skænderi og et hårdt slag i bordet.

Et slag Martin Brodersen straks fortrød.

»Det var slet ikke min mening og selvfølgelig ikke i orden – og som man kunne se, sagde jeg også undskyld til Pernille lige bagefter,« fortæller han i dag og forklarer, at det var måden, hun talte til ham på, der fik ham til at reagere så kraftigt.

»Pernille er en fantastisk kvinde, og jeg har ikke noget ondt at sige om hende, men jeg tror, jeg følte, at jeg blev analyseret for meget. At hun brugte for mange af sine redskaber indenfor psykoterapi – og så blev det bare for meget for mig.«

Pernille havde hurtigt i forløbet sagt til Martin, at hun ikke så dem som et match.

Hun havde også overrasket med sin udmelding om ikke at ville bo med en anden mand igen – og den aften kulminerede en masse frustrationer, fortæller Martin.

Bølgerne gik højt i ugens afsnit mellem Pernille Mikkelsen og Martin Brodersen. Foto: DR Vis mere Bølgerne gik højt i ugens afsnit mellem Pernille Mikkelsen og Martin Brodersen. Foto: DR

»Vi havde været ude i alle følelser i løbet af eksperimentet. Hun viste det så mere med munden, mens jeg bankede i bordet.

Han tilføjer, at han faktisk bad om ikke at få bordslaget med i tv-udsendelsen.

»Lige efter jeg havde banket i bordet, kiggede jeg over på vores videojournalist og sagde, at det ikke skulle med.«

Han forklarer hvorfor:

Ærgerlig over særligt fokus Martin synes, DR har klippet det sammen, så det virker til, at han aldrig spurgte ind til Pernille. »Jeg synes, det er ærgerligt, for jeg spurgte for eksempel allerede ind til hende på vores date på Flakfortet efter brylluppet. Vi sad på et tæppe og holdt picnic, men det kom ikke med. Man så kun, at jeg gik rundt med en kuffert på skattejagt. Min familie og venner ved heldigvis, hvordan jeg er, og det er det vigtigste.«

»Jeg blev ked af, hvordan jeg reagerede. Jeg tænkte, 'det her er slet ikke mig. Sådan er jeg ikke som person'.«

Martin fik ikke efterlevet sit ønske, og det har han det okay med i dag.

»Det er jo bare sådan, det er. Man skriver under på, at det er dem, der styrer, hvad der skal med. Det var jo også det, der skete, det kan man ikke lave om på.«

Han fortsætter:

Foto: DR Vis mere Foto: DR

»Når jeg ser det i dag er, det også helt fint. Det er heldigvis klippet så godt sammen, at jeg synes, at jeg kommer fint ud af det. Og så kan folk jo også se de forskellige måde at reagere på. Jeg synes, det er lige så hårdt at råbe og skrige, som det er at banke i bordet.«

Martin tilføjer:

»Jeg synes jeg generelt fremstår godt de i de sidste par afsnit, og jeg får kun sympati fra alle kanter.«

DR: Derfor tog vi scenen med B.T. har spurgt DR, hvorfor de afviste Martins ønske om at få fjernet klippet – og om de medvirkende i 'Gift ved første blik' generelt har mulighed for at få klippet ting ud. Redaktør Anna Askov skriver i et mailsvar: »Hvert år briefer vi alle deltagere grundigt, inden optagelserne går i gang, og her får de blandt andet at vide, at de skal regne med, at alt vil blive sendt.« »Netop med denne scene hvor Martin reagerer kraftigt, har vi selvfølgelig lyttet til hans tanker og følelser omkring det – og vi har også efterfølgende været i løbende dialog med ham om det. Her har Martin givet udtryk for, at det var i orden for ham, at vi tog klippet med.« »Det er vigtigt for os at portrættere parrenes og de enkeltes processer så ærligt og nuanceret som uligt, og derfor har de medvirkende ikke redigeringsret. Det er dog vigtigt at understrege, at vi altid forsøger at være så lydhør som muligt overfor de medvirkende, fordi det bestemt er i vores interesse, at de har det godt og kan genkende sig selv i de endelige programmer.«

Som man kunne se i ugens afsnit ender situationen med, at Martin siger undskyld til Pernille og giver hende et kram, hvorefter de bliver enige om, at de nok fungerer bedst som venner.

Martin fortæller, at det var en lettelse at få på plads, og i dag er han trods alt glad for sin deltagelse.

»Jeg har fået en masse personlig udvikling ud af det, og vi havde jo også en masse gode og sjove oplevelser sammen.«

Han tilføjer:

»Hun er stadig en skøn kvinde, vi var bare for langt fra hinanden. Det eneste jeg ærgrer mig over er, at jeg ikke blev matchet med en, der ville de samme ting som jeg.«

DR sender sidste afsnit af 'Gift ved første blik' den 13. oktober.