I USA har tv-seerne gennem snart tyve år været vilde med roseceremonier og jagten på den helt store kærlighed i 'The Bachelor'.

Herhjemme har danskerne dog først lige fået smag for tv-succesen, der i sommer bragede igennem på streamingtallene med den første danske sæson, der hurtigt blev et stort samtaleemne vidt og bredt.

Og derfor kommer der selvfølgelig endnu en dansk sæson af kærlighedsprogrammet på TV 2 Play i det nye år.

»Vi kan med det høje seerengagement konstatere, at danskerne lod sig rive med på kærlighedsrejsen fra begyndelsen og frem til den allersidste roseceremoni. Tv er stærkest, når det giver anledning til, at vi taler med hinanden om det, vi ser, har en mening om indholdet og spejler os i det, vi oplever. Det viste 'Bachelor' med alt tydelighed, at formatet kunne,« begrunder Sune Roland, indholdschef på TV 2 Play og TV 2 Zulu.

Skal du se anden sæson af 'Bachelor'?

Før optagelserne kan begynde i januar 2022, skal der selvfølgelig findes en mand, der kan bære fokusset fra både tv-seerne og de tyve savlende kvindelige deltagere.

For at blive 'Bachelor' lyder kravet, at man skal være en såkaldt »moderne mand« mellem 25 og 35 år, der er klar til at vise sine følelser og finde den eneste ene.

Og så skal man selvfølgelig kunne tage fire uger til det uspecificerede »udland« på optagelser i starten af det nye år.

»Vi søger nu en ny bachelor, hvorefter castingen af kærlighedssøgende kvinder bliver sat i gang, og vi glæder os til at kunne dele meget mere 'Bachelor' med resten af Danmark i 2022,« lyder det fra indholdschefen.

I første sæson af 'Bachelor' kom Jaffer Janjooa ind som ny ungkarl - til den første 'Bachelor' Casper Berthelsens store utilfredshed. Til sæson to ledes der nu efter en ny 'Bachelor' - og det vides ikke, om Petra Nagel vender tilbage som vært, selvom det er hendes stemme, der kan høres i castingvideoen. Vis mere I første sæson af 'Bachelor' kom Jaffer Janjooa ind som ny ungkarl - til den første 'Bachelor' Casper Berthelsens store utilfredshed. Til sæson to ledes der nu efter en ny 'Bachelor' - og det vides ikke, om Petra Nagel vender tilbage som vært, selvom det er hendes stemme, der kan høres i castingvideoen.

Som bekendt endte den første danske sæson med, at den første 'Bachelor' Casper Berthelsen og hans udvalgte Michaela Nielsen kludrede i forholdet allerede i lufthavnen ved hjemkomsten, mens den senere ankomne 'Bachelor' Jaffer Janjooa fortsat ser ud til at leve lykkeligt til sine dages ende med kæresten Bolette, som han i dag bor sammen med.

Er du frisk på et lignende kærlighedseventyr, så se hvordan du tilmelder dig til casting i videoen øverst i artiklen.