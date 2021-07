Hvem forlod hvem i lufthavnen i København?

Det har været spørgsmålet på manges læber, siden det kom frem, at 'Bachelor'-Caspers og Michaela Nielsens tv-romance sluttede allerede ved hjemkomsten til Danmark.

Ifølge Casper Berthelsen ventede han i en time på sin nyvalgte udkårne, mens Michaela Nielsen påstår, at hun ventede på ham, men til sidst blev nødt til at smutte, fordi han ikke dukkede op, og hun havde planer.

Ifølge Stine Mariager, som selv blev smidt ud af Casper Berthelsen i programmets 12. afsnit, er det dog Casper Berthelsens version, der er den rigtige.

Stine Mariager og Casper Berthelsen i programmet 'The Bachelor'. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Den 33-årige fynbo var i lufthavnen for at tage imod Bolette Birch, Stine Lorentzen og Louise Andresen, som hun blev venner med under optagelserne.

Og ifølge hende var Michaela Nielsen den allerførste, der kom ud i lufthavnen.

»Vi undrede os lidt over, at hun kun kom over og kort sagde hej, før hun bare gik videre og forlod lufthavnen,« siger Stine Mariager.

Hun fortæller endvidere, at da alle deltagere samt hele produktionsholdet var kommet ud af lufthavnen, var Casper Berthelsen – som den eneste – endnu ikke til at se.

Casper og Michaela gav hinanden et vaskeægte Hollywood-kys, da den allersidste roseceremoni blev afsluttet med, at de valgte hinanden. Foto: Lotta Lemche/TV 2

»Vi fik så at vide af de andre, at han fortsat stod derinde og ventede på Michaela, og så måtte vi jo fortælle dem, at hun altså gik med det samme,« lyder det fra Stine Mariager.

På trods af at hun altså mener, at Casper Berthelsens version er den rigtige, så er hun ikke imponeret over hverken ham eller Michaela.

»Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg, det er lidt børnehaveagtigt, at de ikke er sammen på grund af sådan en lille bagatel,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes jo, at hvis man har taget sådan en beslutning, og man ser så lykkelige ud, som de gjorde, så burde en lille misforståelse om, hvem der går fra lufthavnen først, altså ikke betyde så meget.«