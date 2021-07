»Jeg kan godt have brug for en mand, der tager opvasken, hvis mit overskud ikke lige er til det.«

Sådan siger Stine Lykke Lorentzen, deltager i TV 2-datingprogrammet 'Bachelor', hvor to mænd søger kærligheden blandt cirka 20 kvinder på den græske ø Rhodos.

Udtalelsen kommer i kølvandet på sidste uges program, hvor den 30-årige kvinde proklamerede, at »hun bare gerne ville have det godt«, da bacheloren Casper spurgte hende, hvad hendes mål og ambitioner var i livet.

Her løftede den unge kvinde sløret for, at hun i sin ungdom havde været alvorligt syg, dog uden at afsløre i detaljer, hvad hun fejlede.

Stine føler, hun er gået glip af meget i sin ungdom på grund af sin sygdom. Foto: Lotta Lemche/TV 2.

»Grunden, til at jeg ikke åbner mere op for emnet under optagelsen til programmet, var, at jeg ikke havde lyst til, at folk skulle sidde på den anden side af skærmen og sige 'Det var synd for hende'. Jeg er så meget mere end at være syg i dag, det er kun en del af min historie,« siger Stine Lykke Lorentzen.

Siden har hun fortalt offentligheden, at hun lider af den kroniske tarmsygdom Morbus Chron, som hun fik diagnosticeret som 18-årig.

Men før vi går i detaljer med Stines sygdomshistorik, og hvordan den har gjort hende til den, hun er i dag, er vi nødt til at høre mere om kærligheden.

Stine er nemlig nu blandt de sidste tre kvinder, som bacheloren Casper skal vælge imellem.

I denne uge afgøres det, hvem af kvinderne der er den heldige.

På nuværende tidspunkt må hun ikke afsløre, om hun stadig er single, fortæller hun over telefonen. Men kærligheden generelt kan vi godt tale om:

»Det er vildt svært at finde en mand, uanset om man har en sygdomshistorie i bagagen. Det er blevet svært at date, det er meget overfladisk. Jeg er tit gået hjem fra en date og har tænkt, at det var spild af tid. Der er mange, der bare kører en tjekliste igennem. Det er dejligt, når man har kemi, og man finder den, men alt det, der kommer ind imellem, det er lidt op ad bakke,« siger Stine Lykke Lorentzen.

Men er en del af det at have det godt så at finde en mand at dele livet med?

Casper og Stine på date undervejs i programmet. Foto: Lotta Lemche/TV2.

»Ja, til en vis grad. Som jeg også nævner i programmet, så vil jeg hellere undvære end nøjes. Jeg er et sårbart menneske, som gerne vil passe på sig selv. Det med at have det godt indebærer også at være i et sundt forhold, hvor man bakker hinanden op og hjælper hinanden,« siger den 30-årige kvinde med henvisning til, at manden gerne må hjælpe med førnævnte opvask, hvis hun er dårlig.

Stines sygdom vil aldrig forsvinde helt, for den er kronisk.

Men efter flere operationer, hvor hun blandt andet har fået fjernet en del af tarmen, har hun i dag flere gode end dårlige perioder i sit liv.

Hun har været medicinfri i næsten to år, og hun har lært at tage den med ro, fordi det kan få sygdommen til at blusse op.

Stine i midten mellem de to bachelorer på gruppebilledet iført den lyserøde kjole. Foto: Lotta Lemche/TV2.

»Jeg har skullet tænke meget over det at være god ved mig selv og ikke stresse for meget – for at tage hensyn til min sygdom. Det har taget lang tid at acceptere. Nogle dage er jeg nødt til at trække mig, og det er ikke alle, der forstår det,« siger Stine Lykke Lorentzen.

Når Stine med egne ord skal forklare, hvad Morbus Chron er for en størrelse, siger hun, at det føles som »at gnide salt i et sår«.

Sygdommen medfører blandt andet overdreven træthed, nedsat appetit, voldsomme mavesmerter og blodig afføring.

I Stines tilfælde betød sygdommen også, at hun i en årrække måtte have stomi, som så senere blev fjernet igen.

Casper i 'Bachelor', som kan ses på TV 2 Play. I alt er der 24 afsnit med en varighed på omtrent 30 minutter

»Det gør hamrende ondt, fordi det er en kronisk betændelsestilstand. Jeg sov meget, da jeg var ung, fordi jeg havde så ondt, og jeg var ikke til så mange fester som mine jævnaldrende,« forklarer den 30-årige kvinde og husker tilbage på en ungdom, hvor hun »er gået glip af meget«:

»Det er svært at være hende, der fejler noget, og hende, der må melde fra i sidste øjeblik. Efterhånden, som jeg er blevet ældre, så har jeg været nødt til at sortere nogle mennesker fra, fordi de ikke har kunnet rumme det. Det betyder, at jeg har få, men rigtig gode veninder og nogle, der har været med hele vejen. Det betyder sindssygt meget,« siger Stine Lykke Lorentzen.

Hun er glad for at have deltaget i 'Bachelor'-programmet, og hun føler, hun er »blevet klogere på sig selv« efter sin medvirken:

»Jeg har døjet meget med sygdomsangst og med, at folk skulle forlade mig, så det var vildt for mig at pakke en kuffert på så kort tid og mødes med fremmede mennesker og rejse væk og bare være mig. Jeg er kommet hjem med mere gåpåmod og mere tro på mig selv, og at jeg er god nok, som jeg er.«