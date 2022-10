Lyt til artiklen

I den første sæson af 'Bachelor' fandt de kærligheden.

Nu to år efter optagelserne på Rhodos er der også kommet ring på forholdet.

For 33-årige Jaffer Janjooa har været på knæ og fået et 'ja' fra 27-årige Bolette Birch.

Det afslører 'Bachelor'-parret selv på deres sociale medier.

'DET VILDESTE JAAAAAA!' skriver parret til en række billeder af dem og forlovelsesringen.

Efterfølgende har parret i vanlig stil også lavet en sjov lille video med de glade nyheder.

Her optræder Bolette Birch som Monica Geller fra hitserien 'Friends', der kommer i verbalt slagsmål, fordi hun råber ud over altanen, at hun er blevet forlovet.

I september 2020 startede optagelserne til TV 2-programmet 'Bachelor', hvor Jaffer Janjooa ganske overraskende kom ind som den anden ungkarl.

Han og Bolette Birch fandt hurtigt melodien, og det hele endte på lykkeligvis med, at hun takkede ja til hans sidste rose.

Ved hjemkomsten til Danmark blev parret hurtigt kærester og flyttede sammen – og siden har de også købt hus sammen.

Nu er de så klar til at tage det næste skridt i forholdet.

At skulle giftes.