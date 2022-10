Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg VED, vi vinder!«

Sådan lød det selvsikkert fra ''Bachelor'-deltageren Helena Witt ud for aftenens 'Knæk Cancer Live'-show.

I ugevis har de to kærestepar, der kom ud af årets 'Bachelor', Kasper og Helena og Philip og Frederikke, nemlig kæmpet mod Mette, Eva, Frida og Anna, som ligeledes var med i programmet, om at samle flest penge ind i den gode sags tjeneste.

Pengene har de blandt andet samlet ind ved at sælge pølser på Strøget, lave loppemarked og sælge kaffe.

Kasper Skak og Helena Witt. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Kasper Skak og Helena Witt. Foto: Thomas Sjørup

Men Helena Witt og resten af 'Bachelor'-parrene må altså se sig slået.

Det lykkedes nemlig Mette, Eva, Frida og Anna at samle intet mindre end 61.612 kroner ind, mens beløbet lød på 51.292 kroner for kæresteparrene..

Kasper Skak blev i programmet blev klandret for altid at have et diplomatisk svar på hånden -–og i aften er ingen undtagelse.

»Jeg håber bare, vi rammer et eller andet magisk beløb. Jeg synes, det har været unikt at kunne samles omkring det her efter programmet,« fortalte han forud for resultatets afsløring..

Helena Witt, der er udpræget konkurrencemenneske, havde dog svært ved atslippe tanken om en sejr.. »LLige meget om det går til en god sag, eller det bare er for sjov, så går jeg op i det. Og jeg vil gerne vinde!«

Sådan gik det imidlertid ikke, men hele 'Bachelor'-holdet kan altså glæde sig over i alt at have bidraget med hele 112.904 kroner ind til årets Knæk Cancer-indsamling.