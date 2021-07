Gennem 24 afsnit har 'Bachelor'-singlefyrene datet sig igennem næsten lige så mange smukke kvinder.

Men ifølge sæsonens første bachelor, den 33-årige kaptajn Casper Bertelsen, så er den anden bachelor, den 31-årige kundekonsulent Jaffer Janjooa, kommet på nogle meget federe dates, end han selv fik lov til.

»Fordelingen af oplevelser føler jeg ikke er lige. Jeg ville da også gerne have været på date i en helikopter og paraglide. Jeg havde da også nogle gode dates, men det kunne godt være mere ligeligt fordelt, når jeg kigger tilbage på det,« fortæller Casper Bertelsen til Her & Nu og fortsætter:

»Jeg kunne godt have savnet, at produktionen havde spurgt mig, hvilke dates jeg gerne ville på, så jeg kunne have valgt nogle fede dates, eller at jeg selv kunne have planlagt det. Jeg fik jo ikke lov til at planlægge noget som helst selv. Nogle af de dates, jeg har været på hjemme i Danmark, var federe, end dem jeg var på i Grækenland,« slår bacheloren fast.

På Jaffers første date i 'Bachelor' inviterede han Louise Andresen ud at flyve i den helikopter, som han også selv ankom til kvindernes villa i. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Da Jaffer Janjooa kom ind senere i programmet som bachelor, var hans første date en helikoptertur, som han inviterede 26-årige Louise Andresen ud på. Selvsamme kvinde inviterede Jaffer senere i sæsonen ud at paraglide, hvor de svævede igennem luften ved hjælp af en faldskærm.

Casper Bertelsens dates tæller derimod oplevelser som bådsejlture, buggy-ræs, bjergklatring, ridning på hesteryg, kajakroning og en omgang paddleboard.

Hos TV 2 afviser man dog overfor B.T., at der blev gjort forskel på de to bachelorer.

»Vi har forsøgt at skabe de bedste forudsætninger for alle romantiske dates og samtidig skabe variation i programmerne. For os har det været vigtigt, at Casper og Jaffer har følt sig komfortable med de aktiviteter, vi har planlagt til deres dates. Vi har forsøgt at dele sol og vind lige mellem oplevelser, luksus, tid til fordybelse og adrenalinrus,« lyder det fra 'Bachelor'-redaktøren Morten Lübbert.