Det blev ikke i 'Bachelor', at 33-årige Casper Berthelsen fandt den store kærlighed.

Men nu har han måske fundet den hjemme i Danmark i stedet for.

Det gik som bekendt ikke mellem ham og Michaela Nielsen, der fik hans sidste rose i programmet – og trods rygterne, så dater han heller ikke nogen af de andre kvinder fra programmet.

»Man kan jo bare spørge de andre piger, så kan de bekræfte det. Der er ikke nogen, jeg ser fra programmet, så det er et rygte, opspind, det passer ikke,« fortæller Casper Berthelsen til B.T. i en ny Facebook Live.

Han fortæller, at han har snakket med alle deltagerne siden hjemkomsten, men at det i dag kun er på et venskabeligt plan.

Til gengæld er der noget om snakken, når det handler om, at Casper Berthelsen ses med én, der får hans hjerte til at banke lidt hurtigere.

»Jeg står jo i dag og er single, men jeg er også begyndt at date igen,« slår den 33-årige bachelor.

Han har tidligere kaldt det for 'et fængsel', at han af loyalitet overfor programmet ikke har kunnet lede efter kærligheden på ny. Men efter afslutningen af programmet, så har han igen haft frie tøjler.

Michaela Nielsen og Casper Berthelsen i 'Bachelor'. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere Michaela Nielsen og Casper Berthelsen i 'Bachelor'. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Og det har allerede givet pote.

»Jeg har da også mødt én, som jeg ser lidt til i dag,« fortæller Casper Berthelsen kryptisk.

»Det er nyt. Indtil videre prøver vi det af og ser, hvordan det fungerer.«

Selvom Casper Berthelsen ikke er meget for at fortælle om sin nye flamme - som i øvrigt var taget med ham til København og ventede på ham efter B.T.s liveudsendelse - så vil han dog godt røbe et par få detaljer.

Eksempelvis at de fik kontakt, da hun skrev til ham på Instagram. Og at den besked for to uger siden ikke var første gang, de to stødte på hinanden.

»Uden at jeg vil sige for meget, så er det en kendt relation,« siger Casper Berthelsen.

I 'Bachelor' vakte det stor furore hos de andre kvinder, da 31-årige Maya Lützhøft kom ind undervejs i programmet, da hun og Casper havde skrevet sammen i fire år forinden uden at møde hinanden.

Men det er dog ikke denne 'kendte relation', som nu får bachelorens hjerte til at banke lidt hurtigere.

Ikke længe efter sin ankomst, blev Maya valgt fra af Casper i 'Bachelor' - på trods af, de to havde skrevet sammen i fire år forinden. Foto: TV 2 Vis mere Ikke længe efter sin ankomst, blev Maya valgt fra af Casper i 'Bachelor' - på trods af, de to havde skrevet sammen i fire år forinden. Foto: TV 2

»Det er ikke Maya. Maya og jeg har egentligt haft snakken om programmet og afsluttet den der,« forklarer Casper Berthelsen.

For det er som nævnt ikke en af programmets deltagere, som den 33-årige kaptajn har fundet sammen med, slår han fast.

Men den nye flamme har skam fulgt med på skærmen, og hun har ikke ladet sig skræmme af, at hendes nye fyr for nylig er sprunget ud som realitystjerne.

»Hun har det egentligt fint nok med det. Jeg tror, hun har set alle programmerne. Men hun har selvfølgelig også udtalt til mig, at hun ikke synes, det er det fedeste i verden at se de ting, der sker efter. En ting er programmet, for fortid er fortid. Men hun har udtrykt, at det fylder selvfølgelig lidt, at der skal være de her rygter, der svirrer i pressen,« fortæller Casper Berthelsen.

Eksempelvis netop rygter som, at han nu skulle date én fra 'Bachelor', hvilket han altså benægter.

Du kan se hele B.T.s Facebook Live med Casper Berthelsen på vores Facebook-side, hvor den 33-årige bachelor blandt andet også forholder sig til flere af de rygter, der har været omkring ham i forbindelse med programmet.