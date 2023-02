Lyt til artiklen

For tiden kører TV3-programmet 'Luksusfælden' på 30. sæson.

Men gennem tiden er der også – til stor opmærksomhed – dukket enkelte kendte ansigter op til økonomisk rådgivning i Viaplay-programmet.

Hvis man er blandt de mange seere, der havde håbet på at se andre kendte følge i fodsporene på realitystjerner som Amalie Szigethy og Frederik Fetterlein, må man dog pakke sine forventninger sammen.

»Der har været stor efterspørgsel på det, og jeg ved, at TV3 og Viaplay har haft følere ude og gerne har villet have flere kendte med,« fortæller 'Luksusfældens' faste ekspert Kenneth Hansen til B.T.

Det gik bestemt ikke ubemærket hen, da realitystjernen Amalie Szigethy var med i et afsnit af 'Luksusfælden', hvor hun fremlagde sine dyre vaner og sin samtidige modvilje mod at få et fast arbejde. Foto: TV3 Vis mere Det gik bestemt ikke ubemærket hen, da realitystjernen Amalie Szigethy var med i et afsnit af 'Luksusfælden', hvor hun fremlagde sine dyre vaner og sin samtidige modvilje mod at få et fast arbejde. Foto: TV3

»Men så kom der en større sparerunde, som gjorde, at man valgte ikke at tage flere kendte mennesker med, fordi der er den forskel, at de bliver opsøgt og spurgt, om de vil deltage, og mange gange bliver de også aflønnet, hvor de rigtige medvirkende melder sig frivilligt uden at få noget for det udover hjælpen. Så årsagen var, at de ikke ønskede at bruge pengene på det.«

B.T. har forholdt Viaplay for Kenneth Hansens udlægning, men det har man ikke villet svare på.

Streamingtjenesten bekræfter blot i et skriftligt svar, at man har valgt at fokusere på almindelige danskere de seneste sæsoner – og svarer altså dermed heller ikke på, om der er flere dyrt betalte kendisafsnit i vente for håbefulde seere.

Ekspertens forslag skudt ned

Kenneth Hansen har dog også selv en idé til en særudgave af 'Luksusfælden', som han heller ikke er lykkedes at komme igennem med.

»Jeg har mange gange snakket med TV3 og Viaplay om, at det ville være interessant at vende tilbage til de mennesker, der var med i programmet for fem-ti år siden,« fortæller 'Luksusfælden'-eksperten.

Han modtager nemlig ofte taknemmelige beskeder fra tidligere deltagere, der fortæller, hvordan de har fået vendt deres liv rundt med hjælpen fra Viaplay-programmet.

»Det er blevet pitchet ind nogle gange, og seerne efterspørger det også, men det er aldrig blevet til noget. Jeg synes, det ville være meget oplagt og relevant, særligt i en tid som nu med stigende priser og usikre job – der har man brug for håb og de her positive historier om hvordan mennesker, der stod i økonomiske udfordringer, klarede den,« mener Kenneth Hansen.

Kenneth Hansen fra 'Luksusfælden' har været en del af programmet siden 2016. Foto: Bo Nymann Vis mere Kenneth Hansen fra 'Luksusfælden' har været en del af programmet siden 2016. Foto: Bo Nymann

Viaplay har dog heller ikke ønsket at svare B.T. på, hvorfor der trods de mange ønsker heller aldrig er blevet lavet en sådan udgave af 'Luksusfælden'.

Men umiddelbart er der altså ikke lagt i kakkelovnen hos Viaplay til, at der kommer hverken kendisafsnit eller tilbageblikssæsoner af programmet.

»Vi evaluerer altid løbende 'Luksusfælden' og produktionen af denne seersucces, deriblandt også det at genbesøge tidligere medvirkende og have særligt velkendte ansigter med. I de seneste sæsoner har vi prioriteret at hjælpe nye og ukendte familier over at genbesøge tidligere medvirkende,« lyder det korte skriftlige svar fra Viaplays Head of Non-Scripted Content, Karsten Bartholin.