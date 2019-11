Statistisk set giver det slet ikke nogen mening, at Jakob Fauerby nu står i 'Vild med dans'-finalen - tilmed som favorit til at vinde.

Før denne sæson af TV2's populære danseprogram blev skudt i gang, forsøgte B.T. nemlig med simpel 'matematik' at regne ud, hvem der ville ryge ud som den allerførste.

'Vild med dans' kører på 16. sæson, og tager man gennemsnittet af tidligere 'Vild med dans' (Undskyld vores sprog..)-'tabere' som Sven-Ole Thorsen, Kurt Thyboe og Emil Thorup, burde Jakob Fauerby været røget ud af 'Vild med dans' for 11 uger siden.

Statistisk set plejer den første udstemte deltager at være en 41-årig, mørkhåret, mandlig skuespiller fra hovedstadsområdet - hvilket passer perfekt på Jakob Fauerbys beskrivelse.

Jakob Fauerby og Silas Holst. Vis mere Jakob Fauerby og Silas Holst.

Men den 42-årige skuespiller, der danser med 'Vild med dans'-kongen Silas Holst, har altså villet det anderledes.

De to mænd har fået flest dommerstemmer i seks ud af 11 af efterårets 'Vild med dans'-programmer, og som de eneste har de ikke prøvet at være i omdans, hvilket altså gør dem til finalens helt store favorit.

»Jeg læste det godt. Jeg er glad for at have brudt statistikken,« lød det tidligere på sæsonen, da B.T. mødte Jakob Fauerby, og viste ham de dårlige odds.

»Hvis vi går hen og vinder, er jeg vist nok også den ældste, der har gjort det,« tilføjede han med et grin.

Udover at B.T.'s udregning altså slog fejl med hensyn til Jakob Fauerby, tog vi også fejl i forhold til den endelige vinder.

Her burde skuespiller Neel Rønholt have vundet 'Vild med dans' i år. Den typiske 'Vild med dans'-vinder er nemlig en 31-årig, mørkhåret kvindelig skuespiller fra København.

Her passede hun bedst på beskrivelsen, men røg som bekendt ud i kvartfinalen.

Finalen står nu mellem de to skuespillere Jakob Fauerby og Christopher Læssø og sangerinden Coco O.

Neel Rønholt og Michael Olesen. Foto: TV2 Vis mere Neel Rønholt og Michael Olesen. Foto: TV2

Jakob Fauerby fortalte efter semifinalen til B.T., at der faktisk er lidt penge på spil.

»Min bedste barndomsvenindes mand har - dengang vi havde odds otte, tror jeg - spillet for 1000 eller 500 kroner.«

Som sæsonen har udviklet sig er oddsene faldet og Danske Spil giver lige nu en Jakob Fauerby og Silas Hols-sejr 1,55 gange pengene igen.

Følg med i aften på BT.dk hvor vi liveblogger fra årets 'Vild med dans'-finale.