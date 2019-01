Den amerikanske version af Susanne Biers kæmpehit ''Efter Brylluppet'' har netop haft verdenspremiere, og det anerkendte brancheblad Variety skamroser resultatet. Bier selv deltog ikke i premieren, men det gjorde filmens kvindelige Hollywoodstjerner - og vi mødte en af dem.

Der var ingen Susanne Bier, men både stjerneglitter og stort presseopbud, da den nye, amerikanske version af Biers danske filmhit ”Efter Brylluppet” fra 2006 havde verdenspremiere natten til fredag. Her åbnede ”After The Wedding” nemlig Sundance Film Festival, der i disse dage bliver afholdt i Utah, og den amerikanske remake har ingen ringere end Michelle Williams og Oscar-vinderen Julianne Moore i de kvindelige hovedroller.

Inden visningen nåede B.T. at indfange Michelle Williams, der fortalte, at hun er stor fan af Susanne Bier.

»Hendes historier er så gribende, visuelle, menneskelige og rå, og det er den slags, der tiltrækker mig,« lød det fra den 38-årige Williams.

Manuskriptet er ændret

Michelle Williams spiller den karakter, Mads Mikkelsen stod bag i After the Weddings oprindelige danske udgave. Der er nemlig blevet rykket lidt rundt på kønsrollerne i nyindspilningen.

Det er den amerikanske instruktør Bart Freundlich, der har dirigeret slagets gang, og det er også ham, der har valgt at lade fortællingen være drevet af to kvindelige karakterer. »Strukturen er ændret lidt, men filmens følelsesmæssige kerne er bevaret,« afslørede Michelle Williams over for B.T.

Anmelderroser tikker ind

Noget tyder på, at Bart Freundlichs valg om at give manuskriptet et nyt, ekstra kvindebåret tvist har været en god beslutning.

Anmelderroserne er i hvert fald allerede begyndt at tikke ind oven på verdenspremieren, og det anerkendte brancheblad Variety antyder ligefrem, at den amerikanske film måske ligefrem er stærkere end den danske, netop takket være de stærke kvinderoller og store præstationer fra Michelle Williams og Julianne Moore.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår ”After the Wedding” rammer de danske biografer.