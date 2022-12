Lyt til artiklen

Han har været 'Terminator', med i 'Titanernes kamp' og er ikke mindst takket være 'Avatar' blevet en ægte Hollywood stjerne.

46-årige Sam Worthington kunne dog have været meget mere. Han kunne have været Bond. James Bond. Men:

»Jeg havde ingen idé om, hvad jeg foretog mig,« indrømmer den australske stjerne overfor Variety.

Tilbage i 2005 ledte folkene bag den succesfulde 007 franchise nemlig efter en ny kandidat til rollen som den ikoniske hemmelige agent og havde et godt øje til den australske stjerne.

'Avatar'-stjernen Sam Worthington var i 2005 med i finalekapløbet om rollen som James Bond. Foto: JEON HEON-KYUN

Efter Pierce Brosnans take på rollen, var de nemlig på udkig efter en yngre kandidat.

De inviterede Worthington til casting i London, og troede så meget på hans potentiale, at den legendariske producent Barbara Broccoli tog hen på hans hotel for at klippe hans hår, så det så Bond-agtigt ud.

Derefter blev han iført en smoking og gjort klar til at prøvefilme. En genindspilning af en legendarisk scene fra Bond-filmen 'From Russia With Love', som Sean Connery spillede agent 007 i.

Men det gik på ingen måde, som hverken Sam Worthington eller producenterne havde håbet.

»Jeg kunne spille Bond som dræber, men den selvsikre charme kunne jeg simpelthen ikke ramme. Den del af kostumet passede mig bare ikke,« fortæller han til Variety.

Så selvom han altså nåede finalen i casting-processen, var det Daniel Craig, der vandt. Og fra 'Casino Royale' blev vores alle sammens James Bond.

Den selvsikre charme, der er en del af James Bonds karakter, kunne Sam Worthington ikke ramme. Men det kunne Daniel Craig. Foto: LEON NEAL

Som nævnt ovenfor gik unge Sam Worthingtons verden ikke under af den grund.

Fire år senere landede 'Avatar' i hans turban, og siden har han kunnet kalde sig Hollywood-stjerne.

»Selvom jeg ikke fik rollen, lærte jeg rigtig meget af Barbara Broccoli og Michael Wilson (producenterne, red.).«