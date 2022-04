Havearbejde kan være farligt. Det ved Cary Elwes nu alt om.

Den engelske stjerne fik nemlig et chok, han sent glemmer, da han under havearbejde ved sit hjem i Malibu blev bidt af en klapperslange. Det skriver TMZ.

59-årige Cary Elwes, som er kendt blandt andet for sin rolle i 'Prinsessen og de skøre riddere' fra 1987, har mandag selv postet et foto af sin hånd på Twitter efter mødet med slangen.

»Bidt ikke af en ROUS (gnaver af usædvanlig størrelse, red.) men af en klapperslange. Taknemmelig overfor personalet på Malibu Urgent Care, brandvæsenet i LA County og personale og lægestab på UCLA for deres fantastiske behandling. Jeg har det bedre, takket være disse vidunderlige folk,« skriver Cary Elwes om oplevelsen.

Bit not by a ROUS but a rattlesnake. Grateful to the staff of Malibu Urgent Care, LA County Fire Dept. and the staff and medical professionals at @UCLAHealth for their great care. Am recovering well thanks to all these wonderful folks.

Ifølge TMZ var biddet så alvorligt, at Cary Elwes' omgivelser mente, at der var tale om en livstruende situation, og at han derfor havde brug for omgående behandling.

Derfor blev han straks fløjet med helikopter til hospitalet.

Det forlyder imidlertid, at Cary Elwes efter sin behandling ikke vil få varige mén af sit slangebid.

Udover 'Prinsessen og de skøre riddere', hvis originaltitel er 'Princess Bride', har Cary Elwes medvirket i en lang række hits, herunder blandt andre 'Robin Hood, men in tights', gyserfilmen 'Saw' samt 'Days of Thunder'.

Elwes har også spillet med i 'Stranger Things' og lagt stemme til adskillige episoder tegnefilmen 'Family Guy', ligesom han vil være at finde i den kommende 'Mission: Impossible'-film.